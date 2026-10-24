Una imagen de archivo de un guardia civil de Tráfico. GC

Cuatro jóvenes heridos, dos de ellos menores de 15 años, al salirse su coche de la vía en Fuente Vaqueros

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Cuatro jóvenes, incluidos dos menores de 15 años y dos adultos de 19 y 20 años, resultan heridos tras salirse de la vía su coche en Fuente Vaqueros (Granada). El vehículo volcó y dio varias vueltas de campana en el kilómetro 3 de la carretera GR-3401 alrededor de las 04:15 horas. Todos los heridos han sido trasladados al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, sin que hayan trascendido sus estados ni las causas del accidente.

Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de 15 años, han resultado heridos la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico en Fuente Vaqueros (Granada). El coche en el que viajaban se ha salido de la carretera y ha dado varias vueltas de campana.

El siniestro ha ocurrido sobre las 04.15 en el kilómetro 3 de la GR-3401, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

A esa hora, el teléfono de emergencias ha recibido un aviso que alertaba de un vehículo que había volcado varias veces en esa vía. La llamada informaba también de la presencia de varios heridos.

La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 el balance del accidente: cuatro chicos heridos. Dos de ellos son menores de 15 años y los otros dos tienen 19 y 20 años.

Los cuatro jóvenes han sido evacuados al Hospital Virgen de las Nieves, en Granada capital. Por el momento no ha trascendido el estado de los heridos ni las causas por las que el vehículo se salió de la vía.