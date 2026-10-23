Muere un motorista de 51 años al chocar contra una cabra en la N-340 en Granada

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LO ESENCIAL Las claves Un motorista de 51 años ha fallecido tras colisionar con una cabra en la N-340. Una mujer de 60 años resultó herida y fue trasladada al Hospital Santa Ana. El accidente ocurrió en el kilómetro 347 de la N-340, a la altura de Gualchos (Granada). El 1-1-2 movilizó a los servicios sanitarios del 061, la Guardia Civil y Mantenimiento de la Vía.

Un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado ayer jueves al chocar una moto con una cabra en la carretera N-340 en Gualchos (Granada).

Así lo han confirmado este viernes desde el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

De acuerdo con los datos aportados, el teléfono 1-1-2 atendió minutos antes de las 20:00 horas un aviso que alertaba de un accidente de moto en la carretera N-34o en el kilómetro 347, en sentido Gualchos.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de la Vía.

A causa del impacto, un hombre de 51 años ha perdido la vida. Además, una mujer de 60 años de edad fue evacuada al Hospital Santa Ana para su atención médica.