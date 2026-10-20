El votante andaluz, ante el 29-N: dos de cada tres suspende a Sánchez; Feijóo convence al 20% y Abascal, al 14%

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LO ESENCIAL Las claves Dos de cada tres andaluces (un 67,5%) suspenden la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, según el último Barómetro del Centra. Alberto Núñez Feijóo es la opción preferida para presidir el Gobierno con un 19,8% de apoyos, seguido de cerca por Pedro Sánchez (17,9%) y Santiago Abascal (13,9%). Juanma Moreno mantiene una valoración positiva en la Junta, con un 47% que aprueba su gestión y un 45% que respalda el pacto de gobierno entre PP y Vox. El precio y acceso a la vivienda es señalado por los encuestados como el principal problema tanto a nivel nacional como autonómico.

A diferencia de la mayoría de españoles, los andaluces votarán dos veces este 2026. Ya lo hicieron en mayo, en las elecciones andaluzas, y volverá a las urnas el 29 de noviembre, con los comicios generales.

A un mes y diez días de la jornada electoral, el Barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el 'CIS andaluz', ofrece algunas pistas sobre sus opiniones, que podrían reflejarse en el sufragio.

Entre ellas, destaca la baja aceptación que la gestión de Pedro Sánchez suscita entre los encuestados. Dos de cada tres suspende su desempeño al frente del Gobierno de España.

En concreto, un 67,5% lo valora de forma negativa. Casi la mitad (el 44,9%) ve "muy mala" su gestión y un 22,6%, "mala". Solo el 14,7% opina que ha sido "buena" y un 7,3%, "muy buena".

Son cifras peores que las que reflejaba el CIS de José Félix Tezanos en su sondeo previo a las elecciones del 17-M en Andalucía y que ya evidenciaba la escasa aceptación de Sánchez, con solo un 23% de encuestados con una valoración positiva.

La encuesta del Centra se ha realizado sobre una muestra de 3.600 personas, consultadas en el mes de septiembre, esto es, antes de la convocatoria electoral.

Aunque la gestión de Sánchez no agrada a la mayoría de andaluces, la aceptación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco arroja cifras abrumadoras.

El PP, el partido preferido

A la pregunta de "¿Quién le gustaría que fuera ahora el presidente o presidenta del Gobierno de España?", un 19,8% opta por el gallego, pero la diferencia con Pedro Sánchez no es grande. El líder socialista convence al 17,9%.

Tampoco anda lejos el presidente de Vox y posible aliado de Feijóo tras los comicios: un 13,9% se decanta por Santiago Abascal como presidente.

Los encuestados declaran haber votado en 2023 de la siguiente manera: al PP, un 28,5%; al PSOE, el 25,3%, a Sumar, un 10,1%; y a Vox, el 9,8%.

Por su parte, el 25,4% considera al PP el partido "más cercano a sus propias ideas", seguido del PSOE (18,7%), Vox (12,4%), Por Andalucía (10,1%) y Adelante Andalucía (8,6%).

Son las grandes pistas de cara al 29-N de una encuesta que reafirma una tendencia de los últimos años: que los andaluces valoran mejor y votan más al PP andaluz y a su candidato, Juanma Moreno, frente a la confianza que muestran en la arena nacional.

Así, el 47% de los encuestados ve "muy buena" (17,9%) o "buena" (29,1%) la gestión de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y un 30% volvería a votar al PP si las autonómicas fueran mañana, frente al 14% que votaría al PSOE.

Hasta un 45% aprueba el pacto de Gobierno andaluz de PP y Vox, que acaba de cumplir sus primeros cien días: el 15% lo califica de "muy bueno" y el 29,8% de "bueno".

Para los andaluces, la vivienda es el gran problema tanto de España como de Andalucía, si bien consideran que es más acuciante en el caso nacional.

Un 27,5% cree que el "acceso y precio de la vivienda" es el principal problema del país, mientras que es el principal problema de Andalucía para el 22,4%.

La huella de la corrupción

La falta de trabajo y la sanidad son los otros dos grandes problemas comunes, pero hay uno que se cuela en el segundo puesto solo en el caso de España.

Un 16,8% ve con preocupación la "insatisfacción con la política, desconfianza y corrupción", que baja al quinto puesto (6,7%) en Andalucía.

Los andaluces creen que la situación política española es mayoritariamente negativa para el futuro de España. Así lo señala un 60%. En el caso de Andalucía, solo el 36% cree que es negativa.

Entre todas las instituciones, el Gobierno de España es el que peor nota saca en cuanto a la confianza: hasta un 30% de los encuestados le otorga 0 puntos.

Finalmente, en cuanto a uno de los asuntos de actualidad llamados a marcar la campaña electoral, la situación en Ceuta, hasta un 37% considera que la preocupación es "máxima" y un 38,8% lo considera una "invasión".