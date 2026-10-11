Imagen de archivo de la fachada lateral del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Junta de Andalucía

Muere un joven de 21 años ingresado de gravedad tras ser apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada)

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 21 años ha fallecido tras ser apuñalado de gravedad de madrugada en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada). La víctima ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio sobre las 05:00 horas, donde terminó muriendo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas y circunstancias del altercado mortal.

Un joven de 21 años ha fallecido en la mañana este domingo tras haber resultado herido de gravedad por arma blanca durante esta madrugada en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada).

Así lo han confirmado fuentes oficiales de la Guardia Civil a Europa Press, quien ha detallado que la víctima se encontraba ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada desde las 05:00 horas de la madrugada, tras haber resultado herido durante un altercado en un establecimiento de dicha localidad.

Según han indicado desde la Benemérita, el joven presentaba heridas de gravedad por apuñalamiento con arma blanca, motivo por el que finalmente ha fallecido esta mañana.

No obstante, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso mortal.