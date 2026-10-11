Imágenes del mitin de Zapatero en 2008 en Dos Hermanas y el de Pedro Sánchez este sábado. PSOE

¿Dos Hermanas, un termómetro para el 29-N?: de reunir Zapatero a 30.000 militantes a los 5.000 de Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez arranca la precampaña del PSOE para las elecciones del 29-N en Dos Hermanas (Sevilla), su histórico municipio talismán. La organización estima unos 5.000 asistentes en el auditorio Los del Río, tras movilizar autobuses con militantes de toda Andalucía. El acto contrasta con los mítines del pasado socialista en la localidad, como el de Zapatero en 2008, que llegó a reunir a 30.000 personas. Sánchez convierte la vivienda en eje central de campaña, prometiendo honrar a Maricarmen, la anciana recientemente desahuciada en Madrid.

En los tiempos de Instagram y de TikTok, donde los candidatos van contando sus promesas electorales y llegan a miles de personas, los mítines se han convertido en un símbolo para exhibir fuerza y no tanto para convencer.

Entre otras cosas, porque los que suelen ir son los ya convencidos.

Pero también pueden servir de termómetro para vaticinar los resultados de unas elecciones. ¿Se convertirá la localidad sevillana de Dos Hermanas en uno de ellos para el PSOE?

Convertida en ciudad talismán para Sánchez porque de allí resurgió cuando fue apartado de la dirección de su propio partido hace diez años, también lo fue de los expresidentes Felipe González, Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero.

Eran otros tiempos, sin streaming, pero según la hemeroteca, el PSOE cumplió sus aspiraciones cuando llegó a congregar a unas 30.000 personas en el conocido como El Velódromo de Dos Hermanas para un mitin de Zapatero junto a Chaves el 24 de febrero de 2008.

Hasta 480 autobuses procedentes de las ocho provincias andaluzas se desplazaron aquel domingo hasta el Palacio de los Deportes de Dos Hermanas para escuchar las promesas del entonces candidato en una comunidad donde el PSOE llevaba entonces 18 años gobernando. Ahora llevan siete sin hacerlo.

Este sábado fueron muchos menos autobuses para el primer acto de precampaña de Pedro Sánchez porque, entre otras cosas, la aspiración del PSOE era alcanzar un aforo de 3.000 personas en un auditorio, el de Los del Río, cinco veces más pequeño y en una localidad que supera los 150.000 habitantes.

"5.000 asistentes", han dicho desde la organización del acto, y el alcalde nazareno, Paco Rodríguez, también ha presumido de ello.

En cualquier caso, Pedro Sánchez ha elegido el municipio que lo vio renacer para demostrar dos cosas: que lo puede volver a hacer y que está en condiciones para ganar en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Realmente, Sevilla sigue siendo la única provincia andaluza donde el PSOE ganó las generales en 2023, donde sigue gobernando en la Diputación y en las localidades más pobladas como la propia Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra.

Pero al municipio nazareno se han trasladado para este primer acto autobuses de todos los puntos de Andalucía donde aún siguen rezando como militantes más de 40.000 personas, siendo la federación más grande de España.

Como anécdota, en 2017, cuando Pedro Sánchez eligió Dos Hermanas para anunciar que volvería a disputar la Secretaría General tras ser apartado por su propio partido y apenas sin apoyo, llegó a reunir en otro espacio, el Lago de la Vida, a 2.000 personas cuando la previsión era de 700 personas.

Aquel golpe de efecto lo terminó llevando a la Moncloa y en 2023 volvió a recurrir a Dos Hermanas para decir claramente que no quería que su viaje presidencial acabara en julio de ese mismo año.

No acabó y ahora tampoco quiere que acabe el próximo 29 de noviembre. "Hace diez años me dijeron: 'Pedro, no es posible'. Vine a Dos Hermanas y el resto ya es historia".

Es cierto que también costó trabajo a los socialistas llenar el recinto ferial. Sin embargo finalmente, Sánchez pudo llegar de nuevo a la Moncloa.

Y ahora con Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida hace unos días tras su desahucio en Madrid, como emblema de su campaña quiere conseguirlo de nuevo.

"Maricarmen y todos los que se movilizan por la causa de la vivienda abrieron el camino y nosotros lo recorreremos para llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y nos permita la fuerza del voto".

Por tanto, una de sus primeras promesas electorales será esta: "Honrar ese ejemplo de vida" y que lo que "sufrió Maricarmen no lo sufra nadie más".

Todo ello después de que la propia Maricarmen culpara también a Pedro Sánchez de su situación en un vídeo que se difundió tras su desahucio.

Y así también le ha marcado el camino su estratega de campaña, María Jesús Montero: "La tragedia de lo ocurrido con Maricarmen se tiene que convertir en fuerza social".

El próximo 29 de noviembre lo comprobarán y también si Dos Hermanas seguirá siendo la ciudad talismán de Sánchez.