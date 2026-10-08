El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control en el Parlamento andaluz. Europa Press

Moreno pide "transparencia" ante la "larga experiencia de intentos de compra de voto del PSOE" en Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno reclama máxima transparencia en el voto por correo y confía en los mecanismos de control de la democracia española. El presidente andaluz alude a una «larga experiencia» de compra o intento de compra de votos por parte del PSOE en Andalucía. Moreno se refiere a la citación como investigada de la exdiputada socialista Soledad Cabezón por un presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe en 2019. También califica de impropio de España el supuesto plan para «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, recogido en un informe de la UCO.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha sumado a los cargos del PP en valorar la fiabilidad del voto por correo.

Antes de asistir a la Junta Directiva Nacional del PP, y en declaraciones a los medios, se ha mostrado confiado en los instrumentos de "transparencia" que tiene la democracia española ante los procesos electorales.

No obstante, ha recordado "la larga experiencia de compra de votos o de intentos de compra de votos por parte del PSOE" en la comunidad andaluza.

Juanma Moreno se ha referido a la noticia que ha adelantado EL ESPAÑOL sobre la citación como investigada de Soledad Cabezón, una exdiputada del PSOE en el Congreso, en relación por el presunto fraude electoral en el voto por correo en las elecciones municipales de mayo de 2019 en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe.

Después de que algunos compañeros del PP hayan sembrado dudas sobre el voto por correo, Moreno ha señalado que España es una "democracia consolidada y tiene sus mecanismos y sus instrumentos de transparencia".

Sin embargo, también lamenta este caso concreto de la localidad sevillana. "Estamos viendo como una dirigente política del PSOE, en las elecciones de 2019, intentó comprar votos y, de hecho, compró votos y aumentó cinco veces el número de votantes socialistas".

"Por tanto, siempre es bueno que los instrumentos que tiene la Junta Electoral se pongan en marcha para garantizar la máxima transparencia y evitar que alguien tenga la tentación de utilizar fraudulentamente ese mecanismo", ha señalado Juanma Moreno, en referencia al voto por correo.

Juanma Moreno ha confiado en que la precampaña y campaña electoral de los comicios generales del 29 de noviembre, "camine por los senderos de la sensatez, de la serenidad y de la confrontación política razonable".

"Que cada uno presentemos cuál es nuestro proyecto de España y que los ciudadanos elijan, y yo personalmente voy a trabajar porque hay alternancia en España y otro estilo y otras maneras de gobernar y de entender la política", ha señalado.

Para Moreno, "el PSOE, trágicamente, para España no existe, sino que existe el sanchismo y el cesarismo del señor Sánchez".

Por otro lado, sobre el informe de la UCO en el que se recoge que una testigo declaró que la 'trama Leire' contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, Juanma Moreno ha manifestado que eso "es más propio de la Calabria de los años 70 que de nuestro país".

"No sé hasta dónde son capaces de llegar los aledaños del PSOE para mantenerse en el poder", ha concluido el presidente andaluz.