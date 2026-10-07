Moreno engrasa al PP andaluz para "devolver la decencia" a la Moncloa y pone de garantía sus últimas 5 victorias electorales

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno reivindica las cinco victorias electorales consecutivas del PP andaluz desde 2022 como garantía de que Andalucía será decisiva para llevar a Feijóo a la Moncloa. El presidente de la Junta reclama un cambio de Gobierno para «devolver la decencia», la credibilidad institucional, la normalidad y el respeto a España. Moreno acusa a Pedro Sánchez de no tener límites y sostiene que el fin del «sanchismo» es necesario incluso para la supervivencia del PSOE y la socialdemocracia española. El líder andaluz del PP critica el supuesto maltrato a Andalucía en financiación, infraestructuras, vivienda, ferrocarril y seguridad, y contrapone su gestión a la «política-ficción» del Gobierno.

Desde el año 2022, con la histórica mayoría absoluta en las autonómicas, el PP andaluz no conoce la derrota. Cinco elecciones consecutivas —entre regionales, generales, municipales y europeas— ha ganado con Juanma Moreno a la cabeza.

Para el presidente de los 'populares' andaluces esa es la mayor garantía de que Andalucía será clave para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa e inicie un cambio de ciclo político en el Gobierno de España.

"Tenemos un reto histórico por delante y el PP contribuirá de manera determinante a devolver la decencia a un país que es grande y puede ser aún más grande", ha dicho en el Comité Ejecutivo Autonómico reunido este miércoles en Sevilla de cara al 29-N.

El cambio en la Moncloa no solo es deseable sino urgente y necesario, según el presidente de la Junta, para demostrar que "se pueden hacer las cosas distintas" y para "devolver la decencia al Gobierno de España y la credibilidad a las instituciones, la normalidad y el respeto".

Moreno considera que con Pedro Sánchez en el poder "ya no hay límites" y que la propia supervivencia del PSOE y de la socialdemocracia española depende del fin del "sanchismo".

"Sé que hay muchos socialistas avergonzados, que dicen claramente que este no es su partido", ha añadido, al tiempo en que Andalucía conocemos bien "las costumbres de los socialistas en aferrarse al poder".

Siete semanas de máxima "ilusión"

El malagueño confía en que el PP aporte desde Andalucía, la comunidad más poblada y la que más escaños reparte en el Congreso (60), un resultado indiscutible a favor del cambio, "lo más nítido, contundente y legitimado".

"Vamos a salir en estas siete semanas con la máxima ilusión y entrega para lograr este objetivo que está por encima del interés del PP y el interés personal", ha señalado.

El fin de Sánchez supondría también el fin al "maltrato permanente, constante, sistemático y organizado contra los andaluces".

Moreno ha repasado ocho años de gobierno socialista en la Moncloa con proyectos paralizados e infraestructuras aparcadas, sin vivienda, con "apagón ferroviario" y una financiación autonómica hecha a la medida de los "separatistas catalanes".

Un periodo en el que el narcotráfico ha crecido en las costas andaluzas y la inseguridad general "ante un gobierno y un ministro del Interior incapaz de contenerlo".

"Gestión" frente a "política-ficción"

Moreno ha puesto en valor su "gestión" al frente de la Junta ante la "política-ficción" de Sánchez con Andalucía y ha asegurado que en el mitin de este sábado en Dos Hermanas no podrá hablar de ninguna conquista real para los ciudadanos en la provincia de Sevilla.

El presidente de los 'populares' andaluces no ha querido olvidar en el Comité Autonómico a la ciudad "hermana" de Ceuta y unos compatriotas "que lo están pasando francamente mal, con su normalidad truncada" mientras "el sanchismo intenta borrarlo de un plumazo y que no se hable".