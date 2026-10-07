María Jesús Montero con Pedro Sánchez en el Congreso en abril de este año. Europa Press

Cuando Montero negociaba con los "fondos buitre": el PP rescata un 'pufo' de 2014 con la venta de 70 edificios de la Junta

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El PP reprocha a María Jesús Montero la venta en 2014 de 70 edificios públicos de la Junta por 300 millones para cumplir el objetivo de déficit. La operación, negociada cuando Montero era consejera de Hacienda, incluyó un alquiler de 20 años con un canon anual de 35 millones para la Junta. El Gobierno de Juanma Moreno rescató en 2023 los 70 inmuebles por 328 millones para recuperar su propiedad y evitar futuros costes de alquiler e intereses. La vivienda centra el inicio de la campaña andaluza: PSOE-A acusa a la Junta de ineficacia pese a sus competencias exclusivas, mientras Por Andalucía plantea una PNL.

Ante la tesitura del 29-N, María Jesús Montero ha situado el debate en una dicotomía: "O se está con los especuladores o con los ciudadanos".

La secretaria general de los socialistas andaluces y directora de Estrategia de la campaña electoral de Pedro Sánchez viene abogando por "intervenir" el mercado para "proteger los derechos de la gente".

Sin embargo, en el PP recuerdan que en su paso por la Junta de Andalucía, su proceder fue el contrario: vender el patrimonio andaluz a los "fondos buitre".

Toni Martín, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, ha rescatado este miércoles una operación de 2014 según la cual la Junta se deshizo de la propiedad de hasta 70 edificios públicos a cambio de 300 millones y a fin de cumplir con el objetivo de déficit de aquel año.

Montero ostentaba entonces la cartera de Hacienda en el ejecutivo andaluz, como lo haría luego en el Gobierno de España.

Desde esa posición se sentó a la mesa con la sociedad Inversiones Holmes, vinculada al fondo norteamericano WP Carey. El fondo se quedaba con los 70 edificios mientras que la Junta comprometía un alquiler por su uso durante 20 años. Esto último suponía un canon anual de 35 millones.

En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno revirtió la operación: rescató los 70 inmuebles por 328 millones de euros a fin de recuperar la propiedad y evitar gastos en alquiler e intereses.

El "latrocinio" socialista

Martín denuncia que el PSOE, el partido del "latrocinio constante", y la exconsejera que se dedicó a "esquilmar el patrimonio de los andaluces", se sitúen ahora al frente de las pancartas en favor de la vivienda digna.

La vivienda marca indiscutiblemente el arranque de esta campaña electoral tras la convocatoria de Pedro Sánchez una vez quedaron rechazados en el Congreso los decretos 'Maricarmen'.

La izquierda andaluza, entre ellas Por Andalucía y PSOE, con partidos que han integrado el gobierno de progreso estos años, ponen el acento de la "emergencia" en la Junta de Andalucía.

Por Andalucía pretende llevar al Parlamento una proposición no de ley (PNL) con términos semejantes a los decretos rechazados en Madrid para "que todos se pronuncien políticamente, desde el Partido Popular y Vox".

El debate de las competencias

El PSOE-A, por su parte, lleva hoy a la Mesa un debate general de vivienda para que el Parlamento se 'retrate'.

Para los socialistas, Moreno tiene "competencias exclusivas" en vivienda según el artículo 56 del Estatuto de Autonomía y ha sido "absolutamente ineficaz, agrandando la brecha de desigualdad".

"¿Cómo es posible que intente culpar al Gobierno central de la situación?", se ha preguntado la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez.