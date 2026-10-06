María Jesús Montero debuta como 'jefa de estrategia' de Sánchez: "La huelga general se convoca contra la oposición"

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero afirma que la huelga general anunciada por CCOO y UGT se convoca «contra la oposición», una situación que califica de inédita. La vicesecretaria general del PSOE vincula la movilización al rechazo parlamentario del decreto de vivienda, derribado por la oposición. Montero sostiene que los sindicatos reaccionan ante ese rechazo y defiende que el Gobierno ha trabajado para mejorar las condiciones de la mayoría social. Aunque avala la huelga como una defensa de los derechos y el progreso, asegura que ni el PSOE ni el Gobierno se sumarán directamente.

La huelga general anunciada por los sindicatos se celebraría "contra la oposición". Así lo afirma María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez.

"Asistimos a una situación inédita. Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, en este caso se convoca contra la oposición", ha dicho en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla.

De este modo, Montero avalaría las críticas sobre el posible sentido 'político' de esta huelga que, según Comisiones Obreras y UGT, nace en respuesta a la crisis de vivienda.

Para Montero, la convocatoria surge "a raíz de que la oposición ha derribado el decreto de vivienda", por lo que "los sindicatos se ven interpelados a dar una respuesta de rechazo".

"CCOO y UGT saben perfectamente que este gobierno no solo ha hecho lo imposible para mejorar a la mayoría social, sino que han sido parte activa", ha añadido, poniendo como ejemplo la aspiración de aprobar los decretos 'por la puerta de atrás' en la Diputación Permanente.

Con todo, la 'estratega' socialista, que avala la huelga "a favor de los derechos y el progreso", asegura que ni el partido ni el Gobierno se sumarán directamente.