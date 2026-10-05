Moreno carga contra Sánchez tras el adelanto electoral: "Estas elecciones van a ir de salvar y proteger la democracia"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno critica el adelanto electoral al 29 de noviembre y lo atribuye a la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. El presidente andaluz reprocha al Gobierno no haber aprobado Presupuestos ni celebrado un Debate sobre el Estado de la Nación. Moreno afirma que los comicios decidirán la calidad democrática y reclama recuperar la alternancia y regenerar la vida pública. El dirigente popular vincula la convocatoria con las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha reaccionado al anuncio de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con un duro reproche a Pedro Sánchez, al que acusa de haber convertido la política española en un escenario de "confrontación, polarización" y "desconfianza de los ciudadanos".

Para el dirigente andaluz, la convocatoria supone, en realidad, el reconocimiento de una situación que considera insostenible después de más de tres años de Gobierno sin una mayoría parlamentaria propia.

Sánchez ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazase el pasado viernes los dos reales decretos con medidas en materia de vivienda. En su declaración institucional, el presidente del Gobierno ha defendido la gestión de su Ejecutivo y ha reclamado a los ciudadanos una mayoría parlamentaria más amplia para poder desarrollar su programa.

Moreno, en un acto organizado por diario Sur, ha puesto el foco precisamente en la situación parlamentaria que ha acompañado a la legislatura. "Ya era hora de darle voz a los españoles", ha afirmado, antes de sostener que Sánchez "ha tenido que reconocer lo que es evidente".

El presidente andaluz ha recordado que las elecciones del 23 de julio de 2023 no le otorgaron la mayoría necesaria a Sánchez. "Es falso que ganara esas elecciones", ha dicho, en alusión a la ausencia de una mayoría parlamentaria suficiente. A su juicio, esa situación ha condicionado una legislatura en la que, según denuncia, se han producido situaciones "esperpénticas".

Entre ellas ha citado que no se haya aprobado y debatido un solo Presupuesto General del Estado y que tampoco se haya celebrado un Debate sobre el Estado de la Nación, dos de los argumentos con los que el dirigente popular pretende presentar la convocatoria como consecuencia de la falta de estabilidad parlamentaria.

"Sánchez no quiere elecciones, tiene pánico"

Moreno ha ido más allá y ha atribuido al presidente del Gobierno una falta de voluntad para acudir a las urnas. "Sánchez no quiere elecciones, tiene pánico", ha afirmado, para sostener a continuación que la convocatoria es "consecuencia de su debilidad".

Moreno también ha criticado que Sánchez haya iniciado, a su juicio, la campaña electoral culpando a las comunidades autónomas y a otros actores de los problemas del país. "Me ha sorprendido que haya iniciado la campaña con un mitin en el que ha culpado a todos de los problemas que tiene España, empezando por las comunidades autónomas. A todos menos a quien ha sido el presidente durante los últimos ocho años", ha señalado.

Moreno ha situado el futuro proceso electoral en un terreno más amplio que el de la gestión del Ejecutivo. En su opinión, la cita del 29 de noviembre debe servir para decidir "de qué manera se gobierna y qué calidad democrática queremos tener".

"Estas elecciones van a ser muy importantes", ha afirmado. Y ha situado uno de los motivos en el supuesto alejamiento de una parte del electorado socialista respecto al proyecto de Sánchez. Según Moreno, "cada vez más socialistas se alejan" del presidente porque les genera "inquietud/miedo".

Desde esa perspectiva, ha resumido el significado que atribuye a la cita electoral: "Estas elecciones van a ir de eso, de salvar y proteger la democracia".

El dirigente popular ha reclamado además que el nuevo escenario permita recuperar la alternancia política. "No hay que tenerle miedo a la alternancia", ha defendido. Y ha apostado por poner sobre la mesa "un proyecto que regenere la vida pública" para que en España "impere esa alternancia democrática" y puedan llegar "otros estilos de gobernar".

Situación judicial del Gobierno

En su intervención, Moreno ha introducido las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Ha sostenido que la convocatoria llega después de "derrota tras derrota" y ha relacionado la decisión de Sánchez con su situación judicial.

En este punto, ha mencionado expresamente a Begoña Gómez, esposa del presidente, que se encuentra a la espera de juicio después de que el juez Juan Carlos Peinado acordase la apertura de juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid deberá fijar la fecha de la vista.

Moreno también ha aludido a otras investigaciones y ha asegurado que "se dice y comenta" que determinadas actuaciones podrían acabar afectando al PSOE por una eventual investigación sobre financiación.