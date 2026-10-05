María Jesús Montero enmarca el 29-N como un 'referéndum' por la vivienda entre "fondos buitre" y el gobierno progresista

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero sitúa la vivienda en el centro de las elecciones generales del 29 de noviembre y las plantea como una elección entre avanzar o retroceder. La líder socialista contrapone a los fondos buitre, grandes tenedores y especuladores con un Gobierno progresista dispuesto a intervenir para proteger a la ciudadanía. Montero defiende que la vivienda es un derecho, no un negocio, y denuncia las dificultades de jóvenes, familias y trabajadores para acceder a un hogar. La vicesecretaria general del PSOE llama a la ciudadanía a comparar modelos, decidir y participar en los comicios.

Con la calle agitada y el Parlamento aún caliente tras los decretos 'maricarmen', María Jesús Montero pone el foco de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la vivienda.

Y el foco de la vicesecretaria general del PSOE nacional y 'número 1' en Andalucía solo alumbra dos opciones: o los "especuladores" y los "fondos buitre" o el "gobierno progresista".

Al calor de la convocatoria de Pedro Sánchez en la mañana de este lunes, la que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, ha realizado una larga declaración en la red social X.

"Pedro Sánchez lo ha expresado con claridad: nos jugamos avanzar o retroceder. "En estas elecciones se confrontarán dos modelos distintos de entender la economía, los servicios públicos, los derechos y la vivienda", ha iniciado.

Tras ello, Montero ha situado el dilema electoral "entre quienes entienden la vivienda como un activo con el que especular y quienes defendemos que es, antes que nada, un derecho".

A lo que añade: "Entre un modelo que deja el terreno libre a los fondos buitre, a los grandes tenedores y a quienes han convertido la necesidad de tener un hogar en una oportunidad de negocio, y un proyecto progresista que quiere intervenir allí donde sea necesario para proteger a la gente".

No al "negocio"

Asegura la líder socialista que "detrás de cada precio imposible hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler y trabajadores que, aun teniendo un sueldo, no pueden acceder a una vivienda".

Por ello, "la vivienda no puede ser el negocio de unos pocos a costa de la angustia de muchos". La socialista solo ve dos opciones: "especulación o derecho; negocio o vivienda; avanzar o retroceder".

"Ahora corresponde a la ciudadanía comparar, decidir y participar. Porque cada elección marca un rumbo. Y el futuro nunca se construye desde la indiferencia", ha concluido.