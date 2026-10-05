José María Aznar: "Si Sánchez gana estas elecciones, el sistema constitucional y la monarquía se terminan"

El expresidente del Gobierno y del PP y actual presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, este lunes en Sevilla. Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves Aznar advierte de que, si la actual coalición gana o logra gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre, «el sistema constitucional», la unidad de España y la monarquía «se terminan». El expresidente considera los comicios los más trascendentales desde la Transición y sostiene que se decidirá entre unidad o plurinacionalidad, y entre monarquía o república. Aznar plantea para un eventual gobierno del PP una «profunda agenda de reconstitución nacional» y critica la huelga general, la política de vivienda y la Ley de Nietos. En las jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte, Aznar rechazó el «gen cainita» y defendió recuperar la concordia frente a políticas de enfrentamiento.

José María Aznar vino a Sevilla a hablar del pasado pero empezó por el futuro: "Si en las próximas elecciones ganase o pudiese formar gobierno la actual coalición es evidente que el sistema constitucional, la unidad que hemos conocido hasta ahora y la monarquía, se terminan".

Hay cosas que parecen perfectas hasta que la casualidad acaba añadiéndoles otro pliegue. Así, en Sevilla, el morbo ya estaba servido este lunes con la participación del expresidente en las jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte de las que se 'borró' David Uclés.

Parecía que el titular no daba más hasta que Pedro Sánchez se sumó al cartel por la mañana con una convocatoria electoral en un ambiente de polarización social que podría recordar a febrero de 1936.

De pronto en Sevilla se iba a hablar de una guerra del pasado y otra del presente, y tal vez de la misma y única cosa de la que se habla en España.

Con el patio de la Fundación Cajasol a reventar, el expresidente ha asegurado que las del 29 de noviembre son las elecciones más trascendentales "desde el comienzo de la Transición".

Lo que está en juego en este caso "no es la alternancia" en Moncloa, sino la unidad o la plurinacionalidad, la Monarquía o la República. "El ciudadano tiene que saber que va a votar sobre eso", ha recalcado, ya que "la constitución y nuestro sistema de convivencia está en juego".

El reto del Partido Popular, si accede al gobierno, será acometer una "profunda agenda de reconstitución nacional". Y "ya se verá" si eso se hace con más o menos ayuda de Vox. A Sánchez, asegura, le interesa que Vox esté "cuanto más arriba" para condicionar al gobierno 'popular'.

A preguntas del periodista Juanma Lamet, el presidente de Faes ha lamentado la huelga general convocada por los sindicatos "contra la oposición", el uso ideologizado del problema de la vivienda y los intentos de alteración del censo electoral con la Ley de Nietos.

Enfrentamiento y concordia

De vuelta al pasado y al título de su intervención, "Guerra Civil, ¿olvidar o recordar?", Aznar se ha manifestado contra el "gen cainita" que se asocia a España.

Ni siquiera hoy, entiende, hay bandos, lo que hay "son pésimas políticas que nos quieren devolver a los tiempos de enfrentamiento" frente a una ciudadanía que "está deseando recuperar la concordia".

Aznar ha recordado que su abuelo fue condenado a muerte por la España republicana y la nacional "y tuvo la suerte de salir de las dos y aquí está el nieto".

El del expresidente era el plato fuerte de la jornada inaugural de esta especie de 'proceso general' a la Guerra Civil española que se sigue en Sevilla bajo el auspicio de Cajasol y Arturo Pérez-Reverte.

Un evento que tuvo un prólogo inesperado en enero cuando el escritor David Uclés anunció que se bajaba del cartel, o más bien, y literalmente, de su título: "La guerra que todos perdimos". Para Uclés el membrete pecaba de equidistante, no hacía justicia a los "perdedores".

El autor de La península de las casas vacías también se mostraba disconforme en compartir foro, aunque ni siquiera panel, con figuras de la derecha como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

Durante semanas, el affaire Uclés abrió una larga trinchera en la opinión pública, con sus réplicas y contrarréplicas. La organización tuvo que reagendar el evento, previsto para febrero, lo que llevó al jienense a anotarse su particular victoria contra el "fascismo".

Reverte: "Si no podemos hablar, tenemos un problema"

Reverte se reivindicaba este lunes, con el título intacto de sus jornadas: "En enero dijimos que estaríamos aquí y hemos cumplido. Buscamos es que aquí se hable y se dialogue. Han pasado 90 años y, si no podemos hablar, tenemos un problema".

Por Sevilla pasarán figuras de la política y la cultura de distintos espectros ideológicos, desde los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres a Alberto Ruiz-Gallardón, Manuela, Borja Sémper y Tania Sánchez.

Entre los historiadores, destacan Julián Casanova, Juan Pablo Fusi y Enrique Moradiellos, a los que darán la réplica periodistas como Ana Pastor, Nativel Preciado, y Jesús García Calero. Andrés Trapiello y Sergio del Molino estarán entre la nómina de escritores.