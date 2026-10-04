Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas en el encuentro en Sevilla este jueves. Europa Press

Andalucía adopta a Ceuta como 'novena provincia': más ferries, colaboración empresarial y programas de turismo conjunto

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía reforzará la conexión con Ceuta con una ruta marítima desde Málaga y una rebaja del 25% en el ferry que parte de Algeciras. La Junta integrará a Ceuta en Andalucía Trade, ofrecerá sus delegaciones en Madrid, Barcelona y Bruselas y apoyará su presencia en el Comité de las Regiones de la UE. El plan contempla impulsar encuentros empresariales, reforzar proyectos de la Universidad de Granada y crear una programación cultural conjunta. Andalucía promoverá Ceuta como destino complementario para recuperar un turismo afectado por pérdidas superiores a 30 millones y una caída prevista del 10% del PIB local.

La crisis que vive Ceuta ha acercado más que nunca las dos orillas del Estrecho, hasta el punto de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha prohijado a la ciudad autónoma como una especie de 'novena provincia'.

El PP lleva tiempo recordando que el propio escudo de la bandera de Andalucía incluye a Ceuta: una de las columnas que sostiene Hércules representa al Monte Hacho de la ciudad autónoma.

La sintonía entre ambas está expresada incluso en sus respectivos estatutos de autonomía, donde se recoge que ambas partes podrán establecer "relaciones de especial colaboración".

Entre los líderes regionales, nadie más implicado que Moreno con Ceuta. Allí estuvo el día 20 de agosto y este jueves recibió en casa, en el Palacio de San Telmo, al presidente 'caballa' Juan Jesús Vivas. Entre medias, ha llevado su causa a Europa y al Parlamento andaluz.

Ese apoyo se traduce no solo en palabras de solidaridad sino en acciones e iniciativas de cooperación que pretenden paliar los estragos que está sufriendo la ciudad desde hace dos meses.

El 'acercamiento' entre ambos será incluso físico, ya que Andalucía planea establecer una conexión marítima desde Málaga. Además, se aplicará una rebaja del 25% en el actual servicio de ferry desde Algeciras.

Una vez pase la actual situación, que ha dejado muy mermado el turismo en Ceuta, la Junta pretende integrar este destino en su oferta, facilitando que quienes vengan a Andalucía opten por acercarse también a la ciudad norteafricana.

Uno más en la internacionalización andaluza

Más inmediato es el apoyo a nivel económico y comercial. Moreno ha anunciado que Ceuta se integrará en la red Andalucía Trade, que tiene presencia en cinco continentes.

Se calcula que la actual situación ha supuesto ya pérdida de más de 30 millones de euros y una reducción del 10% en el PIB local para este año.

El Gobierno andaluz pretende reactivar en la medida de lo posible la decaída actividad de la ciudad autónoma con iniciativas a las que se han sumado la confederación de empresarios andaluces CEA y la Cámara de Comercio.

Los empresarios andaluces han venido mostrando su apoyo y animaron a sus asociados a secundar las convocatorias en solidaridad con Ceuta del pasado 2 de septiembre. Se prevé que haya encuentros bilaterales con sus homólogos ceutíes.

La Junta hará asimismo de 'embajada' para Ceuta, que podrá contar con sus tres delegaciones en Madrid, Barcelona y Bruselas. Se suma a la iniciativa de Moreno para hacer hueco a la ciudad autónoma en el Comité de Regiones de la Unión Europea.

Esta inclusión se ha podido lograr gracias a que la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha renunciado a su puesto para que Ceuta tenga voz en Europa.

Las iniciativas de 'hermanamiento' alcanzan a otros sectores como la educación y el deporte.

En el primero de los casos, se pretende reforzar las actividades y proyectos de la Universidad de Granada, que cuenta con un campus presencial en Ceuta, que tuvo que retrasar unas semanas su apertura por las circunstancias excepcionales.

En el ámbito cultural, Moreno ha anunciado una programación conjunta bajo el membrete "Andalucía y Ceuta, cultura compartida", con vocación de permanencia y presencia en distintos puntos de Andalucía.

Sintonía 'popular'

"No vamos a soltar la mano al pueblo ceutí en ningún momento", aseguró el presidente andaluz durante su encuentro con Juan Jesús Vivas.

La sintonía entre ambos líderes 'populares' es patente y viene de antes del asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio. Con posterioridad a estos sucesos, el entendimiento ha ido a más.

Ambos comparten una misma visión sobre la solución para Ceuta y ambos rechazan el reparto de los menores a la Península sobre la base de que facilitaría un "efecto llamada" que a la postre sería contraproducente para todos.