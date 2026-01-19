Los periodistas de Huelva Óscar Toro y su mujer, María Clauss, entre los muertos del accidente de tren de Córdoba

Un técnico trabaja en la zona del accidente de los trenes. EFE Córdoba

Entre los al menos 39 muertos por choque de trenes de Córdoba de este domingo hay dos periodistas de Huelva que ya han sido identificados.

Se trata del periodista de Huelva Ócar Toro y su mujer, María Clauss, quien era fotoperiodista, según ha confirmado el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA).

Ambos viajaban, añaden las mismas fuentes, dirección Huelva desde Madrid e iban en el tren Alvia que chocó con el Iryo que descarriló.

"Nuestro cariño y solidaridad con las familias de los periodistas María Clauss y Óscar Toro, y el resto de las víctimas", señalan desde la SPA.

"El periodista Óscar Toro y su mujer, María Clauss, fotoperiodista, entre los fallecidos tras el descarrilamiento del Alvia", confirman desde la misma asociación.

El accidente donde han muerto Toro y Clauss se produjo este domingo en torno a las 19.40 horas. A esa hora un tren de Iryo que partía de Málaga poco antes y se dirigía a Madrid, descarrilaba en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

El convoy chocó con otro tren, un Alvia, que iba en dirección a Huelva desde Madrid. Este es el tren que mayores daños sufrió con el impacto del otro convoy.

A resultas del accidente hay al menos 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24 graves.

De estos últimos, hay cuatro menores de edad. Además, fuentes sanitarias hablan de 123 heridos de diversa consideración.