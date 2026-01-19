Feijóo en Adamuz: “No he tenido ninguna información del Gobierno como jefe de la oposición"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Adamuz. PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha desplazado a la caseta municipal de Adamuz para conocer la última hora del accidente ferroviario que ha provocado 40 muertos y más de 150 heridos de diversa consideración.

Tras la visita esta mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por varios ministros, entre ellos el de Transporte, Óscar Puente, Feijóo ha insistido en que se ha desplazado hasta la localidad cordobesa para dar el pésame y para presentar sus respetos.

No obstante, ha aclarado que no ha recibido ninguna información sobre el accidente por parte del Gobierno como jefe de la oposición, "ni directa ni indirectamente", ha subrayado a preguntas de los periodistas.

Feijóo pidió este domingo a Pedro Sánchez anular el encuentro que se iba a mantener en Moncloa tras el accidente ferroviario.

Tras ello, asegura no haber tenido ningún contacto. "La información que tengo es por la Junta de Andalucía y a través de los medios".

El presidente del PP sí ha contactado con el expresidente de Renfe para que le informara de lo que hubiera podido suceder, según su experiencia.

En cualquier caso, ha insistido en que "ahora es momento de la asistencia sanitaria, ya habrá momento para que nos informen de las investigaciones".

"Esto es muy difícil, la tristeza irreparable de las personas que han perdido a un familiar y la de otros que viven con una enorme incertidumbre las noticias sobre sus familiares", ha afirmado en una rueda de prensa junto al presidente andaluz Juanma Moreno.

No obstante, ha subrayado la solidaridad del pueblo de Adamuz demostrando una vez más que "cuando hay un problema, España se une y es un gran país".