Maíllo afirma que quien lidere la actualización del proyecto de Sumar debe pasar unas primarias: "Hay que ir más allá"

Para el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, quien encabece el proyecto político actualizado de Sumar debe hacerlo a través de un proceso de primarias participativo, en el que mucha gente se sienta protagonista. Así lo ha advertido este domingo.

Además de pronunciarse en la Cope, Maíllo también ha estado presente en un encuentro en Málaga, donde ha asegurado que la primera medida que tomarán si gobiernan "será poner en práctica la Ley de la Vivienda que Moreno Bonilla boicotea como vulgar manijero de los grandes fondos de inversión de nuestra tierra".

En este punto ha explicado que la Ley "boicotea porque no quiere que se topen los precios de alquiler, porque no permite que en Málaga se paralice la subida desproporcionada hasta el 70%". A su parecer, "un piso de 60 metros cuadrados a 1.100 euros de alquiler es una indecencia y, por tanto, tenemos un Moreno Bonilla que es enemigo de Málaga, de las clases populares de Málaga, y de las clases populares de Andalucía".

y que nunca hemos caído en el canto de las sirenas de la privatización", ha señalado.

Al hilo ha añadido que "sobre esa propuesta de invitación al optimismo y a la confianza es sobre la que construimos un proyecto unitario como es la coalición Por Andalucía".

Por otro lado, este fin de semana en una reunión de la Coordinadora Federal de IU también ha instado a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura".

De igual forma, Maíllo ha hecho hincapié en que "hay que ir mucho más allá de lo que actualmente representa Sumar para conformar un bloque de izquierda alternativa que sea relevante en el próximo ciclo electoral" y ha asegurado que se está haciendo "con acuerdo de otras organizaciones".

El líder de IU ha mostrado su sorpresa por el "revuelo" que se ha formado ante sus palabras, porque ha asegurado que es lo que lleva diciendo hace más de un año y medio: actualizar un proyecto político que ahora se debe acelerar ante el "cambio de época" al que estamos asistiendo por el contexto internacional y nacional.

A su parecer, el debate sobre quien debe ser la persona que encabece ese proyecto debe ser posterior a la reflexión sobre el proyecto político. Eso sí, el o la elegida tiene que haber pasado por un proceso de primarias participativo, sea Yolanda Díaz, a quien ha reconocido el mérito que tuvo al articular en 2023 esta propuesta política, u otra persona.