La educación andaluza en cifras: la ratio baja a 22 alumnos en Primaria y se prevé ofertar 5.000 plazas para Secundaria

La comunidad andaluza toma la iniciativa y se convierte en la primera comunidad en España en bajar la ratio escolar por debajo de lo que exige el Gobierno de España.

El Gobierno andaluz fija en una norma que el máximo sea de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria.

El dato se ha conocido el mismo día en el que el Gobierno andaluz ha presentado a los sindicatos la Oferta de Empleo Público (OEP) de Educación para 2026.

La misma contempla un total de 5.015 plazas destinadas a varios cuerpos docentes. Se trata de una propuesta inicial, no de la convocatoria oficial, cuya aprobación formal se espera en los próximos meses.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó este viernes que Andalucía "toma la iniciativa" y es la primera comunidad que baja la ratio escolar por debajo de lo que exige el Gobierno de España.

La orden que permite reducir la ratio escolar en Andalucía a partir del próximo curso ha entrado en vigor este viernes.

En virtud a ella, la Dirección General de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional fijará con una resolución anual previa al inicio del procedimiento de admisión el número de alumnos por unidad escolar.

Así lo expresó Juanma Moreno en un tuit publicado en su cuenta de red social X. Con la nueva orden se modifica la emitida en febrero de 2020 debido a la evolución demográfica, a la redistribución de la población escolar en el territorio andaluz y a la necesidad de adecuar la ratio a la realidad de las distintas zonas de escolarización.

El cambio, en concreto del apartado 2 del artículo 4, deriva del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía.

El mismo se alcanzó en el seno de la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT.

En la nueva orden se señala que como medida para avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se contempla una disminución del número de alumnos por unidad escolar en el segundo ciclo de Infantil y, posteriormente, su extensión a Primaria, adaptada a las necesidades reales de las diferentes zonas de escolarización.

Con esta medida se permite una mayor atención individualizada al alumnado, con la convicción de que tendrá una repercusión directa sobre la mejora del rendimiento académico y la calidad del aprendizaje, así como una mejora para el profesorado.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas, en cada curso escolar y de cara al procedimiento de admisión, multiplicando el número de unidades en el caso de los centros públicos.

También de las unidades concertadas en los centros privados-concertados por el número de alumnos que corresponda por unidad "conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes".

Un dato relevante es que en 2026 no habrá oposiciones del cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria. Según ha informado CSIF, las ofertas de empleo público asignadas a este cuerpo en 2026, en torno a unas 800 plazas, quedarán pendientes para ser convocadas en 2027.

Esta decisión contrasta con la convocatoria de 2025, en la que el cuerpo de Maestros acaparó 4.401 plazas, la mayor parte del total ofertado ese año.

El pasado mes de junio la Consejería de Desarrollo Educativo acordó con los sindicatos de la Mesa Sectorial la incorporación de 6.500 nuevos profesores al sistema y la reducción de esta ratio, que este viernes fue fijada por ley.