Elías Bendodo: "Montero no quiere ser candidata en Andalucía ni de coña, pero no le queda otra"

Las elecciones autonómicas en Andalucía serán en junio y desde hace unos meses todos los partidos están en precampaña. En el PP lo tienen además fácil porque la candidata socialista a presidenta de la Junta es María Jesús Montero, que está continuamente en el ojo del huracán por su condición de vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.

La última polémica en la que se está viendo envuelta Montero es el sistema de financiación autonómica que beneficia claramente a Cataluña y contra el que se han posicionado el resto de comunidades, incluyendo la andaluza.

En este contexto, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, ha participado este viernes en un desayuno organizado por Europa Press en Málaga y ha hablado de todo un poco.

Bendodo ha señalado que Montero "ni de coña quiere ser candidata en Andalucía, pero no le queda otra. Va a sacar el peor resultado de la historia del PSOE y sería un lastre para ella".

"Tenemos calada a Montero"

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que los andaluces, con el nuevo sistema de financiación autonómica, perderán 140 euros por habitante. Y a eso también se agarran en el PP.

"Aquí conocemos a Montero, la tenemos calada, sabemos en qué ha participado y que ahora explique los 140 euros menos a los andaluces. Es la delegada de Pedro Sánchez para el independentismo", ha añadido.

Bendodo ha insistido en que "Andalucía está claramente maltratada e infrafinanciada" y ha denunciado que "el sistema de financiación autonómica no puede ser un puesto de socorro de Pedro Sánchez para solucionar sus problemas políticos".

"Se pacta con Cataluña lo que es de todos. Es un modelo para salvar a Pedro Sánchez de su debilidad parlamentaria. Este modelo se basa en la desigualdad y la insolidaridad territorial y la ordinalidad es un disparate. Es como si al que paga más impuestos le dan una mejor sanidad pública que al que paga menos", ha recalcado el dirigente popular.

Bendodo ha tirado de hemeroteca recordando que Montero criticó el modelo actual que ahora propone el Gobierno central cuando estaba como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía y ha hecho hincapié en que "Sánchez y Montero están a las órdenes del separatismo catalán".

En cualquier caso, el dirigente del PP ha ironizado respecto a que "Montero deja el marrón en las Cortes y luego se va", aludiendo a que no estará en el momento que haya que votar el sistema de financiación autonómica porque estará en Andalucía.

VOX

Otro de los asuntos tratados ha sido el ascenso de Vox y el posible pacto que hubiera con Juanma Moreno para gobernar en Andalucía.

Bendodo no se ha querido mojar sobre ese hipotético acuerdo de gobierno en Andalucía y ha insistido en que el PP intentará sacar la mayoría absoluta "para tener un gobierno fuerte".

En cualquier caso, no ve con malos ojos pactos de gobierno entre PP y Vox en las distintas comunidades, como la posibilidad que se abre ahora en Extremadura, pero ha remitido las negociaciones a los intereses en cada región.

"Tenemos relación de respeto absoluto a Vox y sus votantes, pero somos dos partidos distintos. Vox tiene que saber qué quiere ser de mayor y no equivocarse de enemigo político porque ahora parece más una muleta de Pedro Sánchez. Si está en la táctica de sustituir o quitar votos al PP la gente no lo va a entender y debe saber que gobernar desgasta", ha subrayado.