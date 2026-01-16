El alcalde de Algeciras denunciará a Montero por "difamaciones": dijo en un mitin que estaba "condenado"

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presentará acciones judiciales contra María Jesús Montero y Rocío Arrabal por difamación tras ser acusado falsamente de estar condenado. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia por malversación, tráfico de influencias y acoso sexual presentada por dirigentes del PSOE contra Landaluce. Landaluce asegura que las acusaciones y la denuncia han dañado su honor y el nombre de Algeciras, y considera que todo fue un montaje político del PSOE. El alcalde, que dejó el PP en diciembre, mantiene su intención de seguir trabajando de forma independiente por la ciudad y agradece el apoyo ciudadano recibido.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, pedirá responsabilidades a todos los que le "han difamado" con acciones judiciales contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Todo ello después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada por Arrabal y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso sexual.

Landaluce le pidió a Montero hace un par de semanas que rectificase sobre "falsedades" dichas en su contra durante un mitín en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde afirmó que era "un alcalde condenado", como ha recordado.

"A mí no me han condenado, gracias a Dios, ni a una multa de tráfico", ha aseverado el alcalde de Algeciras, acusando a la también candidata del PSOE andaluz de "engañar" y "falsear datos" en cuanto a impuestos a la ciudadanía.

"La señora Montero no puede ser presidenta de la Junta de Andalucía llegando con el engaño y quitándole a los andaluces lo que les corresponde de sus impuestos a nivel nacional", ha argumentado.

A su juicio, la denuncia es "falsa" y "un gran montaje para tratar de tapar el problema del partido socialista a nivel local, pero también a nivel andaluz", ha afirmado Landaluce. "Me ha hecho mucho daño a mi honor y a mi familia y me ha robado las navidades".

En su intervención, ha recordado que todo este asunto se inició en octubre de 2024, un "año y medio" durante el que el PSOE "ha hecho daño a la ciudad de Algeciras y al nombre de Algeciras", algo que ha pedido "evitar". Es por eso que ha anunciado acciones judiciales al respecto.

En concreto, ha hablado de la petición de apoyo al TSJA contra Rocío Arrabal, solicitándose ya al Parlamento de Andalucía si está aforada por ser parlamentaria en esta cámara, un trámite que ha dicho es "obligado".

También ha comentado que se mantienen las denuncias contra Alvise Pérez, que fue quien publicó inicialmente en su canal de Telegram supuestas capturas de WhatsApp donde presuntamente se hablaba de los "abusos" cometidos por Landaluce.

"Lo mismo haré contra todo el que trate de mancillar, de insultarme y de destrozarme en lo anímico, con falsedades y con mentiras, y también, por supuesto, en el honor", ha aseverado en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el Ayuntamiento de Algeciras.

Aclara que lo hace "no tanto por resarcirme del daño que me han hecho" sino "para evitar que le vuelvan a hacer daño a nadie más con falsedades".

Es por eso que ha apostado por seguir trabajando por Algeciras, donde gobierna con mayoría absoluta, agradeciendo el apoyo recibido por la ciudadanía, algo que ha sido para él "el mejor bálsamo".

No obstante, seguirá como independiente tras darse de baja voluntaria del PP el pasado mes de diciembre tras 42 años de militancia, formación a la que "de momento" no tiene pensado volver. "Quiero dejar a mi partido lo más libre posible de los ataques del PSOE".

"Me di de baja para que no le hiciesen daño al Partido Popular y creo que es el momento de seguir trabajando con libertad", ha precisado. Sobre todo para poder pedir responsabilidades en la justicia contra la ministra de Hacienda y contra las dirigentes del PSOE en la localidad.