Andalucía recibirá 140 euros menos por habitante que Cataluña si se aprueba la nueva financiación autonómica

Carolina España, en una imagen de archivo en el Palacio de San Telmo de Sevilla. EP Sevilla

Andalucía recibiría 140 euros menos por habitante que Cataluña con el nuevo modelo de financiación que ha presentado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Así las cosas, precisamente, la comunidad catalana ha sido la única en mostrar su apoyo al nuevo sistema propuesto. El resto de comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, se han mostrado en contra.

Estas cifras no las ha desvelado María Jesús Montero ni ningún responsable del Ministerio, sino la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un primer análisis de la mano de Ángel de la Fuente.

El análisis confirma el diagnóstico que viene defendiendo el Ejecutivo andaluz. Andalucía es la que más fondos recibe, en concreto 4.800 euros más que con el anterior modelo, pero por debajo de otras comunidades como Murcia o Comunidad Valenciana.

Es decir, seguiría infrafinanciada y perdería peso relativo en el reparto, incluso en mayor medida que con el sistema actual.

Según el estudio, de aprobarse la reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero, la ganancia absoluta para la región sería de 367 euros por habitante ajustado frente a los 507 de Cataluña, una cifra 24 euros superior a la media nacional, que se situaría en 341 euros.

Ruptura de la caja única

Para el experto, lo más preocupante de la propuesta es la insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y a la carta de gestión tributaria "en red" que podría terminar en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria.

Aún si este peligro puede conjurarse, la propuesta comportaría inevitablemente mayores costes y serias pérdidas de eficiencia según se vaya distribuyendo una parte significativa y creciente de las tareas de la actual Agencia Tributaria entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala muy inferior.

Estas tendrían que afrontar serias dificultades para comunicarse y coordinarse efectivamente entre sí, incluso si todas trabajasen con la mejor de las voluntades y plena lealtad al Estado, concluye.

Por su parte, la consejera de Hacienda en Andalucía, Carolina España, ha resumido el nuevo modelo de financiación en términos culinarios.

"Caviar para el independentismo"

A su juicio, con este modelo, "Montero quiere dar champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas y de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo".

Sobre todo después de que la también candidata del PSOE a las elecciones andaluzas les haya avisado durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de que si no les convence, se pueden quedar con el modelo actual, que supone menos dinero, porque la adscripción es voluntaria.

No obstante, España ha insistido en que este modelo "nace muerto" porque se ha negociado a espaldas de los españoles y de las comunidades autónomas, con el líder de un partido independentista que, además, tiene sentencia del Tribunal Supremo y está inhabilitado, en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Para la consejera andaluza, al final, lo que se pone de manifiesto es "la soledad" de María Jesús Montero porque el modelo es un "insulto a la inteligencia de los andaluces".