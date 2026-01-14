Trágico accidente en la A-92 en Huétor Tájar (Granada): un fallecido y un herido tras la salida de vía de un turismo

Las claves nuevo Generado con IA Un accidente de tráfico en la A-92 a la altura de Huétor Tájar (Granada) deja un fallecido y un herido. El siniestro ocurrió de madrugada cuando un turismo se salió de la calzada y chocó contra un árbol en la vía de servicio. Al lugar acudieron servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Un accidente de tráfico registrado en la A-92 a su paso por Huétor Tájar ha saldado con una persona fallecida y otra herida, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de un comunicado.

