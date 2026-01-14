El Gobierno andaluz acude al CFPF "a ciegas" y con el rechazo al nuevo modelo: "Estamos por debajo de la media"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación. El mismo supondrá su pistoletazo de salida.

En este órgano, el Gobierno dispone del 50% de los votos, así que previsiblemente lo sacará adelante gracias al apoyo de Cataluña, que ya ha avalado públicamente este modelo que se pactó previamente con ERC.

Sin embargo, tanto las regiones gobernadas por el PP como algunos dirigentes socialistas mostrarán su rechazo al mismo precisamente por este motivo. Desde la Consejería de Hacienda del Gobierno andaluz critican además que van "a ciegas".

Al menos, hasta última hora de la tarde de este martes, en este departamento no habían recibido ninguna información más sobre el acuerdo que su anuncio la semana pasada por parte de María Jesús Montero.

"Asistimos necesitados de información y de documentación; queremos los papeles en los que se basa este modelo de financiación", manifestó este martes la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, sobre la reunión de mañana en Madrid.

Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.

En concreto, con este nuevo modelo, a Andalucía podrá contar con 4.846 millones extra, una cifra que rebasa la que el Parlamento exigía al Estado y que la sitúa por delante de Cataluña.

La consejera reconoció este lunes que efectivamente Andalucía es la comunidad que más fondos recibe con el nuevo modelo, pero duda de que eso sea lo justo.

"Somos los que más recibimos, es que siempre tenemos que recibir más porque somos la más poblada. ¿Es lo que nos corresponde? ¿Es lo justo? A falta de conocer la fórmula, lo que sí es cierto es que no soluciona la infrafinanciación de Andalucía porque seguimos por debajo de la media”, afirmó este lunes al término del Consejo de Gobierno.

El PSOE le pide que acepte la propuesta

La postura del PSOE andaluz es totalmente contraria. Le exigen al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que acepte esa cantidad extra. "Se podrían hacer al año 50.000 viviendas públicas más", señaló la portavoz del PSOE, María Márquez, desde Málaga.

Sin embargo, la consejera cree que el nuevo modelo "no va a beneficiar a Andalucía porque va a seguir por debajo de la media, va a seguir infrafinanciada y va a seguir la brecha con otras comunidades, como con Cataluña, que no solo se mantiene, sino que se incrementa".

Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada Gobierno autonómico para abordar el desglose del conjunto del modelo.

Tras las reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara.

La ministra ha aclarado que todos estos planteamientos se tienen que plasmar en una ley orgánica.

Es decir, en un texto con artículos, que permita superar la norma anterior de financiación autonómica. Según los cálculos del Ministerio, el redactado de esta ley orgánica podría estar listo en unos dos meses aproximadamente. No obstante, algunos grupos que sustentan al Gobierno han expresado ya su rechazo.