Andalucía lleva a FITUR su modelo de turismo sostenible con el mayor pabellón de su historia y 200 empresas

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha presentado este miércoles en Málaga la programación con la que la comunidad acudirá a la Feria Internacional del Turismo (FITUR). Andalucía exhibirá un modelo de turismo sostenible en el mayor pabellón de su historia, con más de 7.000 metros cuadrados.

Bernal ha afirmado que “el turismo no es un sector más, es una de las grandes industrias de Andalucía y una de las palancas más potentes de prosperidad, cohesión social y proyección internacional de nuestra tierra”.

Según ha explicado, el proyecto busca “crecer sin perder identidad, atraer sin invadir, emocionar sin desgastar”, apoyándose en cuatro pilares: sostenibilidad social, económica, medioambiental y cogobernanza.

El espacio, diseñado para favorecer el crecimiento y la internacionalización de las empresas andaluzas, contará con un presupuesto de 4,4 millones de euros. Más de 200 empresas participarán en un entorno profesional que facilitará reuniones, acuerdos y generación de empleo.

El pabellón tendrá la luz como elemento central, en sintonía con la campaña internacional Surrender to the Andalusian Crush. “Quien nos visita no solo viene, se rinde”, ha indicado Bernal, destacando también la presencia de la campaña El Trato Andaluz, centrada en la convivencia y el respeto mutuo.

Veinte destinos andaluces dispondrán de representación propia, junto a espacios dedicados a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y el producto Puerta de Andalucía. También se incorporarán zonas temáticas sobre Espacios Protegidos y un área de negocios.

Durante la feria, el pabellón ofrecerá experiencias sensoriales, propuestas gastronómicas, actividades culturales y deportivas, además de un programa abierto al público durante el fin de semana.

“FITUR es el lugar donde contamos al mundo quiénes somos y hacia dónde vamos. Andalucía va a FITUR a liderar la conversación sobre el turismo del futuro”, ha concluido el consejero.