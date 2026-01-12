Muere un motorista de 30 años tras una colisión con un turismo en Almería

Un motorista de 30 años ha fallecido este lunes tras resultar herido de gravedad en una colisión con un turismo registrada en la carretera N-340a, en el tramo de El Cañarete, en el término municipal de Almería.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 07:30 horas en el cruce de acceso a Castell del Rey, tras recibirse varias llamadas de alerta que han activado a la Guardia Civil de Tráfico, a los equipos de mantenimiento de carreteras y a los servicios sanitarios del 061.

El motorista ha sido atendido en el lugar por los efectivos sanitarios, que finalmente han certificado su fallecimiento a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Durante la intervención de los operativos, la vía ha permanecido afectada al tráfico, que ha quedado restablecido una vez concluidas las actuaciones.