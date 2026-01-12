Grave incendio en Roquetas de Mar (Almería): hay tres evacuados y 40 viviendas afectadas por humo

Tres personas han resultado afectadas en el incendio registrado en la madrugada de este lunes, 12 de enero, en un garaje comunitario de la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

De acuerdo con los datos aportados por el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, las llamas y el humo han provocado daños en tres vehículos y 40 viviendas.

Varias llamadas recibidas sobre las 01.30 horas alertaban de un incendio en un garaje comunitario localizado en la calle La Coruña.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, Guardia Civil, Policía Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos han desalojado en prevención a todos los vecinos del edificio, que han podido regresar a sus viviendas una vez finalizada la intervención.

Según fuentes sanitarias, dos personas han sido evacuadas al centro de urgencias de Roquetas, una mujer de 51 años por inhalación de humo y un hombre de 50 por crisis hipertensiva, mientras que una joven de 22 años se ha trasladado por medios propios a un centro médico por crisis de ansiedad.