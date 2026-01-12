Carolina España, sobre el nuevo modelo de financiación: "Andalucía es la que más recibe, pero no lo que le corresponde"

Las claves nuevo Generado con IA Carolina España critica el nuevo modelo de financiación anunciado por María Jesús Montero, afirmando que Andalucía recibe más fondos pero no lo que realmente le corresponde por justicia. La portavoz andaluza asegura que la propuesta no elimina los agravios entre comunidades y que, pese a los datos, Andalucía sigue infrafinanciada y aumenta la brecha con Cataluña. España acusa al Gobierno de pactar el modelo con ERC sin diálogo previo con el resto de comunidades y considera que tiene un claro interés electoral. También advierte que el modelo podría limitar la autonomía fiscal de Andalucía y reimplantar impuestos eliminados, como el de Sucesiones y Donaciones.

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha hecho un primer balance sobre el nuevo modelo de financiación anunciado la pasada semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,... y es negativo.

"Hay mucha letra pequeña", ha remarcado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Sin embargo, sí cree que "no elimina los agravios" entre comunidades y que, aunque Andalucía "sea la que más recibe por su peso poblacional, pero ¿es lo que nos corresponde? ¿Es lo justo? Pues no".

España ha puesto el ejemplo de una familia. "Es como si el Gobierno ofrece una ayuda de 200 euros para una familia con ocho hijos y una de 150 para otra con dos y dice que a la primera se le está dando más dinero".

Por tanto, ve en el nuevo modelo "un tufo electoral" teniendo en cuenta la doble condición de Montero como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta.

España ha recordado que Montero estaba "en contra de la ordinalidad" cuando era consejera de la Junta y "ahora plantea lo contrario".

En cualquier caso, ha tachado de "falacia" que Andalucía sea la comunidad más beneficiada de esta reforma, la cual no resuelve el problema de "infrafinanciación" de Andalucía y, de hecho, "amplía la brecha" que la separa de Cataluña.

Carolina España ha expuesto las "primeras consideraciones" que llevará la Junta de Andalucía a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este miércoles, 14 de enero, para abordar la propuesta de reforma de financiación.

Entre ellas, que el Gobierno haya presentado esta propuesta "sin ningún tipo de diálogo previo con las distintas comunidades autónomas ni con las fuerzas parlamentarias", después de "casi ocho años de parálisis".

"Cocinado" con ERC

Y todo ello, tras "cocinarlo" previamente y "a escondidas" con el líder de Esquerra Republicana" de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras.

España ha remarcado que esta formación está apoyando, por otro lado, al presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, que "necesita aprobar Presupuestos" en su comunidad, donde los tienen "prorrogados desde el año 2023".

"Siempre que los socialistas pactan con los independentistas, quien pierde es Andalucía y España", ha sentenciado la consejera de Hacienda.

También ha cargado contra María Jesús Montero, a quien ha afeado que "se acuerda de su tierra, de Andalucía, cuando vienen las elecciones, porque en ocho años de gobierno" como ministra de Hacienda "no han hecho nada para compensar la infrafinanciación de Andalucía".

A su juicio, se trata de un modelo que además quiere limitar la autonomía fiscal de las comunidades y las rebajas fiscales que Juanma Moreno ha puesto en marcha para "aliviar el bolsillo de los ciudadanos".

"Nos tememos que quieren volver a implantar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que bonificó Juanma Moreno", ha concluido la consejera, quien cree que Montero "sólo se acuerda de Andalucía cuando vienen las elecciones".