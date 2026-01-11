Mareas Blancas y los partidos de izquierda trasladan la oposición a Moreno al cine con un documental sobre la sanidad

Las claves nuevo Generado con IA Mareas Blancas y partidos de izquierda han presentado en Sevilla el documental 'Salud no Responde', que denuncia la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía. El documental, financiado por crowdfunding, recorrerá otras provincias andaluzas y cuenta con el apoyo de PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos. Líderes de la oposición acusan al presidente Juanma Moreno de favorecer la sanidad privada en detrimento de la pública, provocando un "deterioro" del sistema público. El estreno se produce en el contexto de la precampaña electoral andaluza, donde la sanidad pública se ha convertido en tema central para la izquierda.

Mareas Blancas, el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han acudido al estreno en Sevilla de 'Salud no Responde', película documental que lleva a la gran pantalla las quejas de la oposición a la gestión sanitaria de la Junta.

La cinta, tras su estreno en Sevilla en el cine Cervantes, se llevará al resto de provincias andaluzas, han contado tanto el presidente de Mareas Blancas, Sebastián Martín Recio, como el director del documental, Pablo Coca y financiado mediante crowdfunding con 40.000 euros.

Al estreno han acudido la portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz; el líder de Por Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, así como su homólogo de Adelante Andalucía, José Ignacio García y el portavoz de Podemos en la comunidad, Juan Antonio Delgado.

El documental se estrena a las puertas de la precampaña para las elecciones en Andalucía, que han de celebrarse antes del mes de junio. Y lo hace, además, cuando la izquierda andaluza ha fijado la sanidad y los servicios públicos como uno de los principales arietes contra el Gobierno de Juanma Moreno.

Para la socialista Ángeles Férriz, el documental refleja la lucha contra "la privatización de la sanidad". La cinta "es necesaria para saber lo que ha pasado y lo que pasa en Andalucía", ha añadido.

Juanma Moreno

"Moreno Bonilla ha demostrado que más que ser el presidente de 8 millones y medio de andaluces es el presidente de la Quirón, de Asisa... Y de todas esas empresas privadas que han hecho el agosto a costa del sufrimiento de los andaluces", ha acusado la socialista.

Antonio Maíllo ha valorado que "la sanidad pública andaluza tiene solución. Y tiene solución porque hay un problema político", que ha focalizado en Moreno.

El líder de IU en España ha acusado al presidente de la Junta de un "deterioro y destrozo" de la sanidad pública". "La sanidad pública se recupera en detrimento de una sanidad privada que está haciendo negocios milmillonarios con una patronal que se aprovecha de la salud y que hace negocio de la salud de la andaluza y el andaluz", ha añadido.

Para José Ignacio García, de Adelante Andalucía, el documental es "un hito en el movimiento en defensa de la sanidad pública" porque "el hecho de convertir la sanidad pública en un negocio está costando vidas, está costando muertes de gente".

Juan Antonio Delgado, de Podemos, se ha sumado a las voces críticas con el Gobierno andaluz. "La sanidad no soportaría una legislatura más de Moreno Bonilla", ha señalado. "Moreno Bonilla ha gestionado la mayor cantidad de dinero presupuestario de toda la historia de Andalucía y, por lo tanto, no es dinero lo que hace falta, sino es una cuestión política", ha añadido.