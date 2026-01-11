Detienen a un hombre de 60 años en un pueblo de Cádiz por la muerte de su mujer

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 60 años ha sido detenido en Olvera, Cádiz, por la muerte de su mujer de 58 años. El cadáver de la víctima fue hallado en el domicilio que compartía con el sospechoso durante la madrugada del sábado. La Guardia Civil activó el protocolo de violencia de género, aunque la pareja no tenía denuncias previas. De confirmarse, sería el segundo caso de violencia machista en Andalucía en lo que va de año.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 60 años en Olvera, pueblo de la provincia de Cádiz, por la muerte de su mujer, de 58 años.

Según fuentes de la investigación, encontraron el cadáver en la madrugada de este sábado. Estaba, añaden, en su domicilio, que compartía con el ahora sospechoso de haberla matado.

El primer aviso de estos hechos llegó a través del Servicio de Emergencias 112, que comunicó el suceso a la Guardia Civil.

Tras conocer los primeros detalles del suceso, el Instituto Armado activó el protocolo de violencia de género.

A continuación comunicó a la juez de guardia, al médico forense y al equipo territorial de Policía Judicial para que se desplazasen al domicilio donde habían encontrado el cadáver de la mujer.

Sospechoso

En el mismo domicilio, añaden, detuvieron al marido, ahora mismo sospechoso de haber matado a su esposa.

Tal y como han precisado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

