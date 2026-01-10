La nueva bolsa de empleo del SAS contará al minuto los méritos y estos podrán usarse para varios procesos

La nueva bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo (SAS) ya está en marcha después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicase su texto este mismo viernes.

Entre las novedades de la bolsa está la celeridad para sumar méritos y que, además, los mismos se podrán usar para varios procesos, sin tener que volver a pasar por el proceso de justificarlos.

El avance es capital, defienden desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, porque hasta ahora los méritos tardaban hasta 3 años en baremares, un plazo que podía afectar a las opciones de empleo de los candidatos del sistema sanitario.

Además, los méritos que suban quienes quieran inscribirse en la bolsa no valdrán solo para un proceso. Se podrán usar para otros y también para las promociones internas, una vez ya trabajando en el SAS.

Además, explican desde Sanidad, los baremos estarán ahora más claros. Eso "aporta reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados”, según el consejero, Antonio Sanz.

Candidatos

Hasta ahora, además, los méritos que aportaban los candidatos para baremar caducaban. Eso significa que tenían que volver a subirlos periódicamente.

Esto cambia también. Los méritos no tendrán caducidad y podrán conservarse en el perfil del candidato. "Por ejemplo, un TCAE no tiene que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa, quiere presentarse a una OEP, o incluso cuando supere el proceso selectivo, para su progresión en la carrera profesional".

Las bolsas de determinadas especialidades también cambian. Porque, hasta ahora, cada centro podía contratar, cuando se vaciaban las listas, mediante procesos diferentes. Ahora se homogeniza y acelera la contratación, porque se 'tirará' siempre de la misma lista.

Además, hay novedades para los médicos. A ellos, antes de que acaben el MIR, se les podrá ofrecer un contrato antes de que acaben la especialidad.

Eso, señalan desde la Consejería de Sanidad, acelera la incorporación de estos médicos, quienes además saben antes de acabar su formación si tienen una plaza en el SAS.

Menos incertidumbre y mayor planificación de su carrera, cuestión que también afecta a los EIR, los psicólogos.

La nueva bolsa, añaden desde la Junta, será además "abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales".

“Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición”, destaca el consejero, que ha puesto en valor la previsibilidad y la equidad del nuevo modelo.

El nuevo sistema de bolsa también tiene en cuenta a las personas en situaciones especialmente delicadas, "como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad".

En este último caso, "se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2 por ciento".

Antes, explican desde el SAS, "un celador con discapacidad intelectual podía ser seleccionado para un puesto que no podía ser adaptado, por lo que en muchos casos renunciaba y perdía la oportunidad de ser seleccionado para otro puesto que sí lo estaba", señalan.