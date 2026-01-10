Montero acusa al PP de "deshumanizar" al Gobierno de Sánchez y alerta contra la abstención en las andaluzas

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero acusa al PP de "deshumanizar" al Gobierno de Pedro Sánchez y reta a los populares a presentar un modelo alternativo de financiación autonómica. La ministra defiende que el nuevo modelo de financiación propuesto por el PSOE aportaría 4.800 millones de euros extra al año para Andalucía. Montero anima a movilizar el voto socialista, especialmente el joven, para evitar la abstención en las próximas elecciones andaluzas y recuperar la Junta. Critica al presidente andaluz, Juanma Moreno, por supuestas privatizaciones en sanidad y educación, y exige que pida perdón por difundir "mentiras y bulos" sobre el modelo de financiación.

La ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado al PP de Alberto Núñez Feijóo de "deshumanizar" al Gobierno de Pedro Sánchez, del que es parte.

La también candidata a la Presidencia de la Junta ha cargado contra los populares, a los que ha desafiado a presentar un modelo de financiación autonómica que se contraponga con el que ella hizo público este pasado viernes.

Además, Montero ha animado a los suyos en dos vías, ambas relacionadas: en pasar "a la ofensiva" frente a lo que ella ha tachado de campaña de "deshumanización" y en la movilización del voto socialista que, en las elecciones andaluzas, ha señalado, se desinfla con respecto a las generales.

Sobre todo, ha señalado, en el caso del voto joven, pieza clave en su proyecto para recuperar la Junta de Andalucía, que el PSOE perdió en 2018 -aunque ganó las elecciones con Susana Díaz como candidata- tras casi 40 años en el poder.

Es "ofensiva" del PSOE desde las Casas del Pueblo, alcaldías y demás cargos públicos, ha indicado Montero es necesaria aunque "las propuestas no consigan la mayoría", en referencia a su debilidad en el Parlamento, donde dependen de los votos de otros grupos para sacar adelante las iniciativas legislativas.

Elecciones

Lo importante no es tanto que se aprueben dichas medidas como "recordar a la gente el porqué necesitamos su voto" de cara a las elecciones en Andalucía, Castilla y León o Aragón.

En el caso de Andalucía, donde ella es candidata, es clave, ha señalado porque "es el voto de la próxima década, no solo de los cuatro años que vienen", ha señalado.

La ministra, además, ha insistido en la misma idea que su equipo transmitió este viernes: el nuevo modelo de financiación dota a Andalucía de 4.800 millones de euros más al año. Una cifra, ha defendido, que desmonta la acusación del PP de que beneficia a Cataluña.

Sin embargo, cabe recordar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negoció con Oriol Junqueras, de ERC, un acuerdo propio de financiación para Cataluña que dota a dicha comunidad de 4.700 millones de euros extra al año, cuestión que no ha negociado de manera bilateral con ninguna otra comunidad del régimen común.

Sea como fuere, Montero ha señalado que el incremento de dinero que el plan de financiación plantea -y que debe ser aprobado en el Parlamento, donde el PSOE depende de independentistas vascos y catalanes- debe destinarse a "servicios públicos".

La líder del PSOE andaluz ha hecho de esta cuestión, lo público, eje de su discurso, de la misma forma que su partido en los últimos meses. Sanidad, educación y dependencia han sido elementos constantes en su intervención ante la Interparlamentaria del PSOE.

En esta línea, ha cargado de nuevo contra Juanma Moreno, presidente de la Junta, al que ha acusado de "privatizar" los servicios públicos y de generar un clima de desgaste de la sanidad o la educación que anime a los ciudadanos a buscar alternativas en lo privado.

Así, la ministra ha exigido a Moreno que pida "perdón" por lo que ha calificado de "mentiras y bulos" que el presidente andaluz ha difundido sobre el modelo de financiación.

Montero ha vuelto a la cuestión de los ataques que recibe el Gobierno de España al acusar también al PP de usar su mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía para bloquear investigaciones sobre cuestiones sanitarias, pero usar también su mayoría absoluta en el Senado para citar a "siempre las cinco mismas personas" del Gobierno en comisiones.

Según la vicepresidenta del Gobierno, los populares buscan con eso "erosionar" su imagen y obligarlos a "un paseíllo" ante las cámaras.

"Ganar" las elecciones

Montero, que aún no ha confirmado cuándo va a dejar el Gobierno para incorporarse a tiempo completo a las tareas de candidata del PSOE a la Junta, ha asegurado que salen "a ganar" las elecciones andaluzas.

"Tenemos que acudir todo el mundo en tropel a votar. Algunos ciudadanos pueden tener la sensación de que las elecciones autonómicas no tienen mucho que ver con la vida cotidiana", ha advertido Montero.

"Tenemos que combatir la abstención que se da en Andalucía y que en las generales los votantes progresistas votan. Nos jugamos todo. No solo estos 4.800 millones [del nuevo modelo de financiación]. Nos jugamos la salud y la educación de los ciudadanos", ha señalado la ministra.