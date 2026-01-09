Moreno tacha de "traje a medida" para los independentistas la propuesta de financiación autonómica

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz rechaza la propuesta de financiación autonómica presentada por la ministra María Jesús Montero, calificándola de "traje a medida" para los independentistas. Juanma Moreno critica que la propuesta nace de un pacto unilateral entre el Gobierno central y ERC, lo que considera rompe la igualdad entre comunidades autónomas. La consejera de Economía andaluza, Carolina España, señala que la propuesta carece de credibilidad y acusa al Gobierno central de negociar de forma unilateral pensando en intereses electorales. El PSOE andaluz defiende la propuesta de Montero, asegurando que Andalucía es la comunidad más beneficiada y que la iniciativa responde a los intereses de los andaluces.

El Gobierno andaluz rechaza de forma frontal la propuesta de financiación que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puesto que la tachan de "traje a medida de Junqueras", líder de ERC.

Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la propuesta, además, no es creíble. No lo es, ha señalado, porque el Gobierno central lleva "tres años" sin aprobar unos Presupuestos y ahora plantea "una reforma integral del modelo de financiación a escasos meses de unas elecciones".

Por eso, desde el Ejecutivo de Moreno creen que el proyecto no tiene el fin real de cambiar el reparto de dinero entre las comunidades sino el de apoyar los intereses electorales de Pedro Sánchez.

Son los dos ejes de críticas desde el Gobierno andaluz a la propuesta que ha presentado Montero, quien es a la vez la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones que han de celebrarse antes del mes de junio.

Para Moreno, la propuesta nace ya coja, puesto que, antes de hacerse pública, el Gobierno central pactó con ERC un acuerdo "unilateral" que rompe la igualdad entre comunidades. "Ha empezado francamente mal", ha valorado el presidente andaluz.

Junqueras

Moreno ha recordado que el interlocutor de Pedro Sánchez en ese pacto ha sido Oriol Junqueras, político independentista que está "inhabilitado para cargo público por sentencia firme del Tribunal Supremo".

"A mí como andaluz y como presidente de todos los andaluces, no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031", ha indicado Juanma Moreno, para quien todo lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica "ha comenzado francamente mal".

"Esta es, sin duda alguna, la peor manera de empezar una negociación sobre financiación autonómica", ha añadido el presidente andaluz, que ha señalado que su gobierno analizará la propuesta presentada este viernes por Montero.

"Lo primero que tendría que haber hecho la señora Montero es convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y convocarnos a todos los presidentes; lo segundo, presentar el proyecto; lo tercero, negociarlo con todas las comunidades autónomas, y lo cuarto, intentar llegar a un consenso", ha valorado.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), quien ha augurado este viernes que la ministra de Hacienda no tendrá "capacidad" de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Como Moreno, ha indicado que el Ejecutivo de Juanma Moreno tiene un problema de gobernabilidad que no le permite ni aprobar esta propuesta, ni Presupuestos ni sacar adelante leyes.

España ha insistido, además, en la idea de que la propuesta de financiación "huele a humo, a promesa electoral", y ha criticado que "se ha negociado de forma unilateral".

El PSOE andaluz, por su parte, ve el proyecto de Montero con buenos ojos. Según la vicesecretaria general socialista, María Márquez, número 2 de María Jesús Montero, la ministra y compañera de partido "lo prometió y lo ha cumplido. Lo dijo y lo ha hecho. Andalucía es la comunidad más beneficiada de España. 4.850 millones de euros para Andalucía. Andalucía, la que más".

Para Márquez, la propuesta tiene "acento andaluz" y está "diseñada claramente pensando en los intereses de los andaluces y andaluzas”. En este sentido, ha asegurado que se trata de “una propuesta desde España para Andalucía” donde nuestra comunidad “es la más beneficiada”.

Contra esto, la socialista ha acusado al PP de "no tener un modelo de financiación" porque “en cada territorio cada uno dice una cosa”.

“Moreno Bonilla y el PP andaluz llevan años confrontando con el Gobierno de España y María Jesús Montero y diciendo ahora que el modelo iba a ser una traición, y sin leer los papeles”, según María Márquez, quien ha asegurado que el PP tiene “cero credibilidad”.