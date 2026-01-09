Montero excluye a El Español de un "café de trabajo" en la Delegación del Gobierno donde sí invita a una decena de medios

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero excluyó a EL ESPAÑOL de un "café de trabajo" sobre el nuevo modelo de financiación autonómica celebrado en Sevilla. Al encuentro asistieron una docena de medios de comunicación, pero al menos uno de los invitados declinó asistir, dejando espacio disponible. El equipo de Montero justificó la selección limitada de medios por falta de espacio y para generar "primer impacto" solo entre ciertos medios. La reunión trató sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y Montero tiene otros actos previstos en Sevilla durante el fin de semana.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha excluido este viernes a EL ESPAÑOL de un "café de trabajo" para tratar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

A esa cita, celebrada en la Delegación del Gobierno en Sevilla, sita en la Plaza de España de la capital andaluza, sí ha convocado a una docena de medios de comunicación.

Como es sabido, EL ESPAÑOL ha terminado 2025 como empezó: líder absoluto de la prensa en España en diez de los once meses (todavía no han salido los datos de diciembre), aventajando en algo más de un millón de usuarios únicos a El Mundo y en 2,2 millones a El País.

El encuentro de Sevilla, alegan fuentes del equipo de la también candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tenía un aforo limitado por falta de espacio. De este modo han explicado el veto a este periódico.

Sostienen las mismas fuentes que el encuentro con los periodistas no era un acto público "sino un café de trabajo". Esto eliminaría, entienden, cualquier obligación de invitar a todos los medios de comunicación.

Según ha podido saber este periódico, al menos uno de los medios invitados declinó asistir al encuentro, por lo que habría al menos un espacio disponible, de ser plausible que no hubiese una habitación donde ubicar a todos los periodistas interesados.

Explican desde el equipo de Montero que han limitado las invitaciones para generar este "primer impacto" solamente entre ciertos medios. No todos.

La reunión, según ha podido saber EL ESPAÑOL, contó con la presencia de medios de comunicación y agencias y versó sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que la ministra presentó por la mañana.

Tras este "café de trabajo", Montero tiene otros actos previstos en Sevilla durante el fin de semana.

La también secretaria general del PSOE-A acudirá el sábado a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, donde mantendrá una reunión con la Interparlamentaria de los socialistas andaluces para plantear el plan de acción del partido de cara a las elecciones andaluzas que se celebrarán en primavera.