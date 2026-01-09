Juanma Moreno no secundará el portazo de Ayuso a la Casa Árabe pese a las irregularidades: prioriza "el vínculo" cultural

El Ayuntamiento de Córdoba y el de Madrid seguirán en el consorcio, aunque se mantienen atentos a los resultados de la investigación sobre las irregularidades.

Andalucía destaca la importancia histórica de su relación con el mundo árabe y mantiene instituciones como la Fundación Tres Culturas y la Fundación Legado andalusí.

El Tribunal de Cuentas señaló déficits y deficiencias en la Casa Árabe bajo la dirección de Irene Lozano, lo que llevó a la Comunidad de Madrid a abandonar el consorcio.

La Junta de Andalucía continuará como socio de la Casa Árabe, priorizando el vínculo cultural con el mundo árabe pese a las irregularidades detectadas en la gestión.

La Junta de Andalucía se mantendrá como uno de los socios del Consorcio Casa Árabe, organismo que considera "clave" como "centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe".

El Gobierno andaluz no seguirá así el paso dado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anunció este jueves que abandona el ente tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas de los años 2023 y 2024.

Ese análisis de las cuentas y funcionamiento del ente descubre graves irregularidades en la Casa Árabe bajo la dirección de la socialista Irene Lozano. El organismo fiscalizador detecta déficits recurrentes, falta de control interno y deficiencias en la gestión de personal.

La Junta de Andalucía, por su parte, prefiere priorizar el acercamiento entre España y el mundo árabe que facilita la institución.

Según fuentes del Gobierno andaluz, ese nexo es especialmente fuerte en Andalucía por razones históricas, y su intención es ayudar a "mantener el vínculo con la cultura y la comunidad árabe tras tantos años de presencia en España".

Recuerdan los vínculos de ciudades como Córdoba, donde fue "clave por la importancia del Califato, una de las capitales mundiales de la época".

La Junta mantiene una aportación anual de 60.000 euros para la Casa Árabe. La cantidad que venía aportando la Comunidad de Madrid era de 40.000.

En el consorcio de la Casa Árabe, señalan en la web del ente con sede en Madrid, están el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros organismos.

También está el Ayuntamiento de Madrid que, según fuentes consultadas por este diario, seguirá financiando a la entidad pese a que se mantienen "vigilantes".

"Consideramos que, tras haber forzado la salida de Irene Lozano, responsable de la mala gestión de la institución, la situación de la Casa Árabe está en vías de solución", explican desde Alcaldía.

Aunque el equipo de José Luis Martínez Almeida descarta confirmar cuánto dinero aporta a la institución en la actualidad, este diario ha tenido acceso a las partidas consignadas desde el 2020 hasta el 2022. Durante esos tres años, el área de Gobierno de Vicealcaldía destinó 185.000 euros: 55.000 durante el año 2020; 60.000 en la partida del 2021 y 70.000 durante el año 2022.

Córdoba

Otro de los miembros del consorcio es el Ayuntamiento de Córdoba. Desde el consistorio explican a EL ESPAÑOL que se mantienen también en la Casa Árabe.

Señalan que, habida cuenta de que hay un nuevo presidente, prefieren mantener el statu quo y no abandonar la entidad.

En todo caso, están pendientes, explican, del desarrollo completo de la investigación sobre las posibles irregularidades que se hayan podido cometer en la Casa Árabe.

Andalucía, señalan fuentes del Gobierno andaluz, apuesta por la relación con el mundo árabe, con el que guarda estrechos lazos históricos.

Tres Culturas

Prueba de ello es que la Junta de Andalucía mantiene entes como la Fundación Tres Culturas o la Orquesta Barenboim-Said.

La Fundación Tres Culturas "es una institución hispanomarroquí con una amplia trayectoria en el campo de la diplomacia cultural, el fomento del conocimiento y el entendimiento mutuo", señalan desde el organismo.

Su objetivo es ser "la casa de todos los que aman la cultura", y su afán permanente está en "ampliar los conocimientos mucho más allá de las fronteras establecidas, ya sean geográficas, sociales, económicas o de cualquier otra índole" entre cristianos, árabes y judíos.

Por su parte, la orquesta Barenboim-Said, que se creó en 2004, quiere "promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música" entre las diversas culturas.

Además, señalan en la orquesta, quieren "elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de formación y cooperación para el desarrollo en Andalucía, en los Territorios Palestinos y en otros países de Oriente Próximo".

También tienen entre sus objetivos "promover el intercambio de información sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo y la xenofobia garantizando el respeto a la diversidad y el pluralismo".

El Gobierno andaluz mantiene, asimismo, la Fundación Legado andalusí, ente de la Junta que "cuenta con el apoyo del Consejo de Europa y la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas".

"Las actividades de la Fundación se articulan en torno a la difusión y preservación de la herencia cultural y artística de al-Andalus, y del papel que Andalucía y España han jugado a lo largo de la historia tanto como puente cultural entre Oriente y Occidente como en las relaciones con los países del mundo árabe, mediterráneo e iberoamericano", añaden desde el organismo.