El PP de Moreno se aleja de Vox con la memoria histórica, el cambio climático y la lucha contra la violencia machista

La Consejería de Cultura y Deporte tiene 2,5 millones de euros previstos para invertir en el proceso de "reconocimiento institucional de las víctimas" de la Guerra Civil y el Franquismo.

En este proceso se incluyen, según fuentes del departamento que dirige Patricia del Pozo, las exhumaciones de fosas y la identificación genética de los restos.

La iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno choca de forma frontal con la posición de Vox, que se ha opuesto de forma sistemática a la Ley de Memoria Histórica que el Parlamento de Andalucía aprobó en 2017.

Los de Santiago Abascal han votado siempre en contra de las exhumaciones que el Gobierno andaluz ha presupuestado para este año y el próximo. A cambio, propusieron -sin éxito- una Ley de Reconciliación.

Justo cuando quedan meses para las elecciones en Andalucía y Vox puede ser clave en caso de que Juanma Moreno no reedite la mayoría absoluta que tiene ahora mismo, el Ejecutivo andaluz subraya las diferencias con los de Abascal.

Ejecutivo de Juanma Moreno

Porque, además del caso de la memoria histórica, el Ejecutivo de Moreno hace especial hincapié en la lucha contra el cambio climático, otro de los caballos de batalla de Vox.

Los de Abascal niegan que exista tal cosa; desde el Ejecutivo andaluz hay políticas específicas para luchar contra sus efectos.

De hecho, Moreno insiste en hablar de la derivada 'verde' de su Ejecutivo, cuestión que ha llevado a la Unión Europea con aspectos como la gestión del agua y la sequía.

Además, el Gobierno andaluz ha aprobado el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), una batería de medidas que movilizan más de 2.600 millones de euros mediante la implementación de hasta 230 iniciativas.

Además, anuncia periódicamente obras hidráulicas para la mejora de la gestión del agua en la comunidad en previsión de una nueva sequía.

El tercer elemento en que el PP andaluz toma distancia con Vox tiene que ver con la violencia machista. Mientras los de Abascal niegan que sea una realidad y defienden que no hay agresiones a mujeres por el hecho de ser mujeres, los de Moreno apuestan por las políticas de igualdad y lucha contra las agresiones a las andaluzas.

"La violencia de género cambia de forma, pero sigue siendo violencia. Y la gente joven tiene que mantenerse a salvo de esa terrible barbaridad. Lo tiene que hacer con ayuda de todos, pero sobre todo con su propia determinación de no formar parte nunca de ella", señaló el presidente andaluz el pasado 25 de noviembre, fecha en que se recuerdan la necesidad de luchar contra esta cuestión.

En junio -si se cumplen los anuncios de Moreno de llevar las elecciones regionales a final de primavera-, PP y Vox buscarán distanciarse de cara a unos comicios donde el PSOE y la izquierda a su izquierda insiste en que son la misma realidad.

En todo caso, y volviendo al inicio, la Junta tiene previsto aprobar en el Parlamento de Andalucía. Dentro del objetivo tercero de los cuatro que prevé el plan, la Consejería de Patricia del Pozo se dispone a destinar 110.198 euros en 2026 y 2027, respectivamente, en actuaciones destinadas a facilitar los trabajos de búsqueda e identificación y de reconocimiento de las víctimas.

Para localización y exhumación de víctimas, reserva 445.881 euros para cada uno de los ejercicios; y para identificación genética de los restos, 710.000 euros en cada uno de los ejercicios. Ante el "número elevado de fosas pendientes de exhumar", la Administración autonómica apuesta por "afianzar" la cooperación "interadministrativa", un "instrumento de gran utilidad".

Con esta cooperación -recogida en el objetivo primero del plan- se pretende "continuar con las actuaciones de exhumación en grandes fosas, entre otras, la de Monumento en Sevilla, y La Salud y San Rafael en Córdoba-". "La Junta de Andalucía no ha dejado de lado la recuperación de las víctimas que están pendientes de exhumar en fosas más pequeñas".

En el objetivo cuarto, la Consejería especifica que "una vez se haya dado respuesta a las necesidades prioritarias de exhumación e identificación genética de víctimas, se adoptarán las medidas necesarias para la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía", que "jugará un papel fundamental en el desarrollo de las actuaciones de identificación, protección y difusión de los documentos de la memoria democrática de Andalucía y en las garantías del derecho al acceso al contenido de los mismos".

El plan recientemente aprobado busca "fomentar la participación del tejido asociativo e institucional en las actuaciones de recuperación de la memoria democrática; fomentar el espacio colaborativo y de trabajo creado en el seno del Consejo de la Memoria Democrática, ayudas para actividades de recuperación, creación de Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía y el desarrollo mediante comisiones técnicas específicas de personas expertas".

Asimismo, busca "contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, a través de actuaciones destinadas a facilitar los trabajos de búsqueda e identificación y de reconocimiento de las víctimas, de localización y exhumación de las víctimas, de identificación genética de las víctimas exhumadas, así como actuaciones que permitan el acceso de la ciudadanía a la información relativa a las actuaciones de recuperación y las actuaciones destinadas a la recuperación de la memoria democrática desde la perspectiva de género".