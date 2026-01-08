El PP afea el 'modelo Montero' de financiación que "hipoteca el futuro de Andalucía" y favorece a los independentistas

Antonio Repullo, este jueves en la sede del PP de Andalucía. EP Sevilla

El PP de Andalucía se opone de forma frontal a una financiación autonómica que perjudique a la comunidad como, temen, ha negociado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves con Oriol Junqueras, de ERC.

Así lo ha señalado el secretario general de los populares en la región, Antonio Repullo, quien ha afeado a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que su modelo de reparto de los fondos es una "hipoteca el futuro de Andalucía" que, además, favorece a los independentistas.

Mientras el PSOE negocia con los independentistas el nuevo modelo de financiación, ha señalado Repullo, España sigue sin Presupuestos. "Y sin papeles, es imposible que un país tenga rumbo", ha señalado.

"El país no funciona", ha señalado Repullo, puesto que el Gobierno central, pese a lo que señaló, sigue sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, algo que había prometido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La parálisis del país, ha señalado el líder popular, afecta a la comunidad "con trenes parados, retrasos, subidas de impuestos exprés y peajes cada vez más caros".

Montero

Para el PP andaluz, Montero no es plato de gusto de los ciudadanos. "La conocen muy bien y no les gusta. Está en todas las fotografías de la corrupción", ha afeado Repullo.

El secretario general del PP andaluz ha recordado que estaba al frente de la SEPI, sociedad estatal cuyo expresidente nombró ella y está investigado por la Guardia Civil; también en "los sobres de la sede del PSOE con Ábalos y Santos Cerdán"; y "junto al socialismo andaluz de los ERE".

Para el PP, que pone las luces largas porque las elecciones deben llegar en junio, Montero seguirá cayendo en las encuestas "mientras gobierne un Sánchez obsesionado por mantenerse a toda costa y cada día más débil" y beneficiando "cada día a día a los socios independentistas".

El PP recuerda que este jueves Sánchez se reúne con Junqueras, líder independentista "para aprobar la vía Montero", que supone "hipotecar el futuro de Andalucía que sigue infrafinanciada".

La fórmula propuesta por Montero supone "un atentado contra nuestra sanidad, educación y dependencia", ha señalado Repullo. "Juega con nuestros servicios públicos", ha añadido.