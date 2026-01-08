Muerte "fulminante" de una niña de 5 años por meningitis en un pueblo de Huelva

Las claves nuevo Generado con IA Una niña de 5 años falleció en Villablanca, Huelva, por una sepsis meningocócica de manera fulminante. La Junta de Andalucía activó el protocolo sanitario por meningitis y ofreció asistencia psicológica a la familia de la menor. Se administró tratamiento preventivo a las personas que tuvieron contacto cercano con la menor, incluyendo familiares y personal sanitario. El Ayuntamiento de Villablanca expresó su profundo pesar y trasladó el pésame a la familia de la niña.

Una niña de 5 años ha muerto en Huelva por una sepsis meningocócica, según confirman fuentes de la Junta de Andalucía, que ha activado el protocolo sanitario por meningitis.

La muerte tuvo lugar este miércoles, confirman desde el Gobierno andaluz. La menor, añaden, era de la localidad de Villablanca y la muerte fue "fulminante".

Desde la Junta han lamentado la muerte de la niña y han trasladado a la familia su pésame. Además, desde el servicio de Salud Mental se ha ofrecido asistencia psicológica a los padres de la menor.

Además, tras tenerse constancia de este suceso, desde la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se activó de forma inmediata el protocolo sanitario definido para este tipo de casos.

Dicho protocolo consiste en el establecimiento de medidas preventivas que conllevan la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han tenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villablanca ha expresado su "más profundo" pesar por el fallecimiento de la menor, ocurrido "de manera repentina".

"En nombre de toda la Corporación Municipal y del pueblo de Villablanca, trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", han señalado.