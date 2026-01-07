El expresidente de la Sepi cesa como administrador del bar que registró la UCO y deja al mando a un exalto cargo de la Junta

Las claves nuevo Generado con IA Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, dejó de ser administrador único del bar La Bola de Sevilla el 29 de diciembre. Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, exalto cargo de la Junta de Andalucía, asumió la administración del bar tras la salida de Fernández. La UCO registró el bar el 11 de diciembre buscando pruebas de un posible lavado de dinero relacionado con Vicente Fernández. La conexión empresarial entre Fernández y Ferrero llevó al cese de Ferrero en la agencia pública andaluza Trade tras conocerse la relación.

Vicente Fernández, quien fuera presidente de la sociedad estatal SEPI bajo el mandato de María Jesús Montero, ya no es administrador único de La Bola, el bar de Sevilla al que entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Fernández cesó de este cargo el pasado 29 de diciembre.

En su lugar está ahora, como responsable del negocio, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, quien fuera director de Internacionalización de la Economía de la empresa pública andaluza Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Económico).

Fernando Ferrero Álvarez-Rementería fue cesado por el Gobierno andaluz tras saberse que tenía negocios con Fernández, hecho que comunicó él mismo a la Junta.

De hecho, el 16 de diciembre, según datos del Ejecutivo de Juanma Moreno,se supo la conexión entre Álvarez-Rentería y Vicente Fernández. Ambos aparecían como socios en una empresa.

La Cartuja

Se trataba de La Bola, un bar de desayunos y comidas en la Isla de la Cartuja de Sevilla, un parque científico tecnológico donde este establecimiento servía a los trabajadores de la zona.

En ese bar, cabe recordar, entró la UCO el 11 de diciembre, una semana antes de saberse la conexión, a la búsqueda de pruebas por un posible lavado de dinero en el establecimiento.

Así pues, el 11 de diciembre entró al bar la Guardia Civil para encontrar pruebas, el 16 se cesó al ya exalto cargo de la Junta; el día siguiente, 30, se anunció el movimiento de cese; y ahora se sabe que el 29 de diciembre, entre el registro y el cese, la administración general del bar La Bola cambió de manos.

Así, según consta en el Registro, ese 29 de diciembre, Vicente Fernández cesa o dimite como administrador general. Y ese cargo pasa a Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, quien es desde entonces quien lleva las riendas del negocio.