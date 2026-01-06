La emoción desborda Sanlúcar de Barrameda tras dar el Gordo de El Niño: “No cerraremos mientras haya gente”

Las claves nuevo Generado con IA El primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, con el número 6.703, ha repartido dos millones de euros por serie en la provincia de Cádiz. Sanlúcar de Barrameda, especialmente el barrio de Bonanza, ha sido uno de los lugares más agraciados, celebrando la llegada del Gordo en el Estanco de Bonanza. La fortuna también ha llegado a Jerez de la Frontera, Algeciras y Cádiz capital, donde varias administraciones han repartido importantes premios. La emoción y la alegría han marcado la jornada de Reyes en Cádiz, con miles de vecinos celebrando la suerte y la esperanza renovada gracias al sorteo.

La suerte ha sonreido a la provincia de Cádiz este martes 6 de enero, Día de Reyes, con el reparto del Gordo del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, que ha dejado dos millones de euros por serie, 200.000 euros al décimo, gracias al número 6.703.

Uno de los puntos donde ha caído con más fuerza ha sido Sanlúcar de Barrameda, concretamente en el Estanco de Bonanza, situado en este popular y humilde barrio marinero.

Desde primera hora de la mañana, la alegría y la emoción se han apoderado de Bonanza, donde vecinos y curiosos se han acercado para celebrar la buena nueva.

La dueña del establecimiento ha explicado a EL ESPAÑOL de Sevilla su satisfacción por haber repartido este importante premio: "Me siento muy contenta porque es un barrio muy humilde. No sabemos si hemos dado uno, dos o tres décimos, porque es de máquina, un receptor mixto. Pero estamos muy contentos porque el primer premio es de la Lotería del Niño".

La lotera ha recordado además que no es la primera vez que la suerte pasa por su negocio. "Hace dos años dimos un segundo premio. Estamos contentísimos. Y ahora recibiendo a la gente. Hoy no cerraremos mientras haya gente aquí para celebrarlo", ha señalado, visiblemente emocionada mientras el goteo de vecinos no cesaba.

La responsable del punto de venta de la avenida del Puerto de Barrameda ha insistido en que están "muy contentas" por haber llevado este primer premio de El Niño a un barrio "marinero" como Bonanza.

Aunque aún se desconoce el número exacto de décimos vendidos, ha bromeado asegurando que "El Niño nos persigue", ya que el año pasado también repartieron un segundo premio de este sorteo.

Provincia de Cádiz

Pero Sanlúcar no ha sido el único municipio agraciado. El número 6.703 ha llevado la fortuna a otros puntos de la provincia como Jerez de la Frontera, Algeciras y Cádiz capital, donde la jornada de Reyes se ha vivido con especial intensidad.

En Jerez, la administración de El Paraíso, ubicada en las Torres de Córdoba, vuelve a hacer honor a su nombre. Su responsable, José Vicente, ha destacado que en apenas cinco años han repartido tres primeros premios de El Niño y dos Gordos de Navidad. "Estamos que no nos lo creemos", ha confesado.

La racha de premios se completa con la administración del Corte Inglés de Algeciras y con ‘El Gato Negro’, en la calle José del Toro de Cádiz capital, un establecimiento que ya venía de repartir suerte en el último sorteo de Navidad.

Así, el Sorteo de El Niño 2026 ha convertido la mañana de Reyes en una auténtica fiesta en la provincia de Cádiz, dejando millones de euros, sonrisas, abrazos y la esperanza renovada en muchos hogares que hoy celebran algo más que regalos.