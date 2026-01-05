Los empresarios de Matalascañas piden la declaración de zona catastrófica tras los daños del temporal

Las claves nuevo Generado con IA Empresarios de Matalascañas solicitan la declaración de zona catastrófica tras los daños causados por los temporales en la costa de Huelva. Los temporales han destruido 4,5 kilómetros de litoral, afectando gravemente a chiringuitos, hoteles, viviendas y el paseo marítimo. Existe preocupación por el riesgo de que los daños lleguen a la depuradora, lo que tendría graves consecuencias medioambientales y sanitarias. Los empresarios critican la inacción administrativa y reclaman soluciones integrales basadas en criterios técnicos para restaurar la dinámica natural del litoral.

Los empresarios de Almonte han pedido al Gobierno que declare como zona catastrófica Matalascañas, localidad de Huelva golpeada por los últimos temporales.

Así lo han señalado desde la Asociación de Empresarios de Almonte (Huelva), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y presidida por Pedro Roldán, quien ha alertado de la "grave situación" de la conocida localidad costera.

Así, Roldán ha pedido la intervención de la Junta y del Gobierno central, a quien ha reclamado la declaración de zona catastrófica", cuestión en la que es competente Costas.

Los daños en Matalascañas son visibles en al menos 4,5 kilómetros del litoral. Ahí es donde están los peores efectos de los temporales.

Las fuertes mareas y lluvias han provocado, explican los empresarios, "la rotura de amplios tramos del paseo marítimo y poniendo en riesgo directo a chalés, bloques de viviendas, hoteles, establecimientos turísticos y chiringuitos", varios de los cuales han sido "literalmente arrasados por el mar".

"Preocupante"

Por ello, los empresarios señalan que "la situación es especialmente preocupante por la amenaza real de que los daños alcancen a la depuradora", lo que "tendría consecuencias irreversibles desde el punto de vista medioambiental y sanitario".

Desde la asociación se recuerda que la dinámica costera del Golfo de Cádiz "es sobradamente conocida por los habitantes del territorio y cuenta con numerosos precedentes históricos" y señala que "testigo mudo de ello es La Peña, antiguo cimiento de una Torre Almenara mandada construir por Felipe II, que se levantaba sobre la duna de la playa de Torre la Higuera -actual Matalascañas- y que fue destruida por los temporales ya en el siglo XVI.

Esta dinámica natural, advierten los empresarios, se ha visto "gravemente alterada" por la acción humana, "especialmente desde la construcción del espigón Juan Carlos I, cuya consecuencia directa ha sido la interrupción del aporte circular natural de arena".

Al respecto, apuntan que "como resultado, la arena queda retenida al otro lado del espigón, formando una enorme playa artificial, mientras el litoral de Doñana y Matalascañas sufre un déficit crónico de sedimentos, sin que se hayan aplicado medidas correctoras eficaces para restablecer el equilibrio natural roto".

Déficit de arena

A este problema estructural se suman la subida del nivel del mar, "el déficit de arena acumulado durante décadas, el cambio climático, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos" y lamentan lo que consideran lo "más preocupante", que es "la inacción administrativa".

En este sentido, destacan que "prueba de ello es la desaparición acelerada de las dunas fósiles del Asperillo, que retroceden decenas de metros" y critican que "resulta especialmente llamativo que hace años se llegara a pedir prisión para un empresario de turismo de naturaleza por rebajar un escalón de apenas 1,5 metros para garantizar el paso seguro de visitantes, mientras hoy estas dunas, de un valor incalculable, se encuentran abandonadas a su suerte".

A eso "se suma la afección creciente a las dunas móviles del litoral virgen entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda".

La Asociación de Empresarios de Almonte recuerda que la costa de Huelva y, por extensión, Doñana, es "la más estudiada de España, tanto por su condición de Parque Nacional como por tratarse de una zona con riesgo de tsunamis" y remarca que la Universidad de Huelva y los técnicos de Costas "conocen perfectamente qué actuaciones son necesarias", por lo que reclaman que "a problemas técnicos no se les den soluciones políticas". "Escuchemos a quienes saben, dejánoslos trabajar", subrayan.

En este sentido, insisten en que la solución "no puede limitarse a aportes puntuales de arena, que además llevan años sin realizarse, sino que debe abordarse una actuación integral, devolviendo en la medida de lo posible la dinámica natural del litoral y dotándolo de espigones, escolleras u otras infraestructuras que determinen los expertos".

Doñana

Los empresarios reconocen que Matalascañas, "como muchas urbanizaciones del litoral español, no es un ejemplo de planificación urbanística", pero reclaman que "se actúe con el mismo criterio que en otros territorios" y que "no se condene a esta zona a la parálisis por el análisis ni al miedo escénico por su proximidad a un Parque Nacional".

"Almonte ha renunciado a mucho en favor del desarrollo sostenible. No podemos renunciar a todo. Matalascañas necesita ayuda urgente", concluyen, reiterando que "el tiempo de los diagnósticos ha pasado" y que "cada temporal agrava una situación ya límite".