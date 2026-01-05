Andalucía lidera la bajada del paro en España y ya tiene más autónomos que desempleados, destaca Juanma Moreno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una imagen de la pasada semana en Sevilla. EP Sevilla

Andalucía ha reducido su número de parados a 583.057 personas, la cifra más baja desde junio de 2008. Además, la comunidad ha liderado la creación de empleo de España, ha celebrado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El presidente andaluz ha señalado otro "hito histórico" de los últimos datos de empleo hechos públicos este lunes: la comunidad "por primera vez la región cuenta con más autónomos que parados".

Según el mensaje de Moreno en su perfil de la red social X -antes Twitter-, Andalucía ha anotado "un nuevo reto conseguido" con esas cifras de desempleo, que ha valorado como muy positivas.

Así, el presidente andaluz ha destacado la bajada del paro en la comunidad, uno de los problemas que los ciudadanos señalan como prioritario en los sondeos que periódicamente hace el Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Así, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y reseñados por la Junta en una nota, el paro se redujo el pasado mes de diciembre en Andalucía en 12.271 personas (-2,06%), hasta situarse la cifra total de desempleados en 583.057 personas, la más baja desde junio de 2008.

España

En España, el paro se redujo en 16.291 personas (-0,67%), hasta los 2.408.670 desempleados, y Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que más se reduce el paro en términos absolutos, con un descenso equivalente a más del 75% del registrado a nivel nacional, según han destacado desde la Junta.

En los últimos doce meses, el paro se ha reducido en Andalucía en 51.782 personas (-8,16%). Además, la comunidad ha registrado de nuevo la mayor bajada interanual en términos absolutos del conjunto del país, donde el desempleo ha bajado en 152.048 personas (-5,94%).

Ese dato implica que Andalucía ha aportado más de un tercio (34%) del descenso registrado en España entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, haciéndolo además "con mayor intensidad" -con 2,22 puntos más-, según han puesto también de relieve desde la Junta.

Así las cosas, Juanma Moreno ha destacado desde la citada red social que la cifra de desempleados con la que ha cerrado Andalucía el 2025 es "la más baja en 17 años y medio", y ha concluido celebrando que "vamos por buen camino".