Cuatro heridos en una colisión múltiple en Roquetas de Mar: un vehículo en sentido contrario provocó el siniestro

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro personas resultaron heridas en una colisión múltiple en la A-1051 de Roquetas de Mar, Almería. El accidente fue provocado por un vehículo que circulaba en sentido contrario, implicando hasta siete coches, algunos de ellos volcados. Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Torrecárdenas y una cuarta persona fue atendida en el lugar. La circulación quedó cortada entre los kilómetros 0+300 y 3 en sentido Roquetas de Mar, pero se restableció por la noche.

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión múltiple registrada a última hora de la tarde de ayer sábado en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 atendió minutos antes de las 20:00 horas más de una veintena de llamadas que alertaban de una colisión con varios vehículos implicados, algunos volcados, en el kilómetros 3 de la A-1051, provocado, según indicaban los alertantes, por un vehículo en sentido contrario.

De inmediato, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

El siniestro provocó el corte de la circulación entre los kilómetros 0+300 y 3, sentido Roquetas de Mar, si bien anoche el tráfico quedó restablecido. Hasta siete vehículos se vieron implicados.

Los servicios sanitarios atendieron a los heridos, de los que tres requirieron traslado al Hospital Torrecárdenas. Se tratan de dos hombres (uno de ellos de 24 años) y una mujer, de la que no han trascendido más datos. Además, otra mujer de 26 años fue atendida en el lugar.