Hallan el cadáver de una mujer en el centro de Huelva: el cuerpo no presentaba signos de violencia

El cuerpo sin vida de una mujer de alrededor de 40 años ha sido encontrado la mañana de este domingo en el centro de Huelva capital. El cadáver no presentaba signos de violencia.

Según ha confirmado la Policía Nacional a este medio, la fallecida era una persona sin techo que estaba durmiendo en la calle. Aunque las autoridades están investigando lo sucedido, todo apunta a una muerte natural.

El hallazgo se ha producido en torno a las 11:35 de la mañana en la calle Arquitecto Pérez Carasa, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Después de certificar la muerte de la mujer, la Sala Coordinadora del Servicio 112 Andalucía ha activado el pertinente protocolo policial.