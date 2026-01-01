Fallece el concejal de Cultura y Turismo de Granada Juan Ramón Ferreiro: decretan un día de luto oficial

El Ayuntamiento de Granada arranca el 2026 con un día de luto oficial por el fallecimiento de su cuarto teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira Siles (PP).

El edil murió la tarde de este pasado miércoles 31 de diciembre y el Consistorio, a través de un comunicado, ha decretado un día de luto oficial en la ciudad.

En ese mismo comunicado, la alcaldesa de Granada y presidenta de la Corporación, Marifrán Carazo, ha lamentado la muerte del concejal. Al tiempo que traslada su "más sentido pésame a toda su familia y seres queridos".

Carazo, ha compartido su pesar por esta noticia en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ilustra con una fotografía suya junto al concejal fallecido, y en el que define a Juan Ramón Ferreira como "un hombre especial, buen compañero, padre y amigo" que puso "empeño y voluntad" en su "vida pública, al servicio de su ciudad, Granada".

La regidora concluye su apunte trasladando públicamente su "agradecimiento" y "cariño" hacia Ferreira, al que desea que descanse en paz.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha hecho eco de este fallecimiento en su cuenta de 'X', donde ha publicado un apunte en el que reivindica a Ferreira como "una de esas personas que honraba la política con su presencia".

"Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia", concluye el mensaje del presidente en relación a Juan Ramón Ferreira, que fue también parlamentario del PP-A en la Cámara andaluza.

Capilla ardiente en el Ayuntamiento de Granada

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada acogerá este jueves, 1 de enero, la capilla ardiente de quien era cuarto teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo.

La capilla ardiente quedará instalada a lo largo de la mañana de este jueves, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, "para que ciudadanos, instituciones y amigos puedan rendirle homenaje y brindarle su último adiós".

Desde el Consistorio granadino han puntualizado además que "los detalles de horarios y demás exequias se darán a conocer a través de las redes sociales del propio Ayuntamiento".

La Corporación Municipal "desea agradecer todas las muestras de cariño y de pésame recibidas desde el momento en que se conoció la noticia" del fallecimiento de Ferreira, añade el comunicado del Ayuntamiento.