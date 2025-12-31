Juanma Moreno promete "convivir sin broncas" en Andalucía y confirma elecciones en junio

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno destaca la moderación y tolerancia como ejes de su política, rechazando la polarización y el enfrentamiento en Andalucía. El presidente andaluz confirma que las elecciones autonómicas se celebrarán en junio y no habrá adelanto electoral. Moreno presume de estabilidad política en Andalucía, resaltando la aprobación de más de 100 iniciativas por unanimidad y la entrada en vigor del Presupuesto de 2026. El nuevo presupuesto permitirá la contratación de miles de profesionales sanitarios y docentes, refuerzo en cribados de cáncer y la entrega de 1.300 viviendas sociales en el próximo año.

Desde la Alameda Principal de Málaga y recordando el triste fallecimiento de cinco personas en Alhaurín el Grande y la localidad granadina de Pinos Puente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado su mensaje de felicitación de Fin de Año.

En unos diez minutos de duración, Moreno ha recordado su principal característica política: la moderación frente a la crispación. De hecho, no ha nombrado ni una vez al presidente del Gobierno Pedro Sánchez pese a que está en todas las críticas del PP.

"Sé que vivimos tiempos difíciles. Tiempos de polarización. Y de politización. Hay gente empeñada en establecer una línea, o un muro, que nos separe a todos. Que nos divida. Parece que hay que estar o a favor o en contra de todo. Sin que exista el punto medio", ha dicho Moreno.

El presidente andaluz ha añadido que "cualquier debate se mira en clave política. Hasta la dieta y la música son objeto de polarización y politiqueo. Si comes carne, pescado o verduras eres de izquierdas o de derechas y si escuchas a una cantante o a otra, lo mismo. ¡Pero qué sinsentido es éste!".

En este sentido, Moreno ha denunciado que "el insulto se ha convertido en una estrategia para infundir miedo en la sociedad. Miedo a expresarse públicamente con libertad. De manera que hay una inmensa mayoría de personas que corren el riesgo de no opinar en público, de quedarse callados y no decir lo que piensan por el miedo a que los más intolerantes se burlen de su opinión. Por eso defiendo la moderación como vía para la convivencia. Me niego a que se etiquete a nadie por sus pensamientos o por la forma de vivir que ha elegido".

"Si hay algo que ha caracterizado a Andalucía estos años, eso es la estabilidad. Un clima de serenidad política que nos ha servido para muchas cosas. Y para algo tan importante como convivir. Sin bronca, sin odio, desde la concordia", ha dicho.

Juanma Moreno en su discurso navideño.

Siguiendo en esta línea, ha subrayado que "en estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia. Este 2026, me comprometo a hacer todo lo posible por mantener a Andalucía en la senda de la convivencia y alejada de la división: se piense como se piense, se vista como se vista y se vote a quien se vote".

Elecciones

Y hablando de votaciones, Moreno ha dejado claro que no piensa adelantar las elecciones en Andalucía. Ya lo expresó este pasado 29 de diciembre en un acto del PP en Málaga y lo ha ratificado este jueves ante los ciudadanos en su mensaje navideño. Serán, por tanto, en junio.

"Aquí no es necesario adelantar las elecciones. Podríamos haberlo hecho, pero por encima de cualquier ventaja frente al adversario, está el interés general de los andaluces. Para que haya estabilidad política puede bastar una mayoría suficiente. Pero si queremos que reine la convivencia hace falta algo más. Hace falta una actitud de escucha y diálogo entre todos. Y es lo que intentamos practicar desde el Gobierno", ha explicado.

Pese a la polarización política, el máximo responsable del gobierno andaluz ha asegurado que en esta legislatura se han aprobado en el Parlamento andaluz más de 100 iniciativas por unanimidad y 30 leyes.

"La mayoría suficiente no es un obstáculo para escuchar al adversario y tener en cuenta sus propuestas, si son positivas. Me parece importante subrayarlo, porque es algo que ocurre en muy pocos lugares de España. Quizá por eso es por lo que algunos han denominado nuestra forma de hacer política como la ‘vía andaluza’", ha precisado.

Inversiones

El mensaje de Fin de Año no es el propio para hacer campaña, pero viene un año electoral y cualquier oportunidad es bienvenida por los partidos.

Moreno ha presumido de que, gracias a la estabilidad política -véase mayoría absoluta-, en Andalucía sí hay Presupuestos todos los años y este 1 de enero entrará en vigor el de 2026.

Esos Presupuestos permitirán a Andalucía, según Moreno, "contratar a más de 4.000 nuevos profesionales sanitarios y a casi 3.500 nuevos docentes, la gratuidad de las guarderías para niños de 2 a 3 años, el refuerzo de los cribados contra el cáncer o asfaltar más de 1.000 kilómetros de carreteras".

Otro tema importante es la vivienda. El presidente andaluz ha indicado que en enero entrará en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía. "En los seis últimos años, Andalucía ha creado más de 15.000 nuevas viviendas de protección oficial: cuatro veces más que en los seis años anteriores. ¿Es eso suficiente? No lo es. Pero, sin duda, eso es avanzar. Como es avanzar también que en el año que ahora comienza entreguemos a 1.300 familias las llaves de sus nuevos hogares", ha detallado.