Vecinos de Santa Fe celebran el premio que ha tocado en la localidad. EP Santa Fe

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía ha obtenido 82,5 millones de euros en el sorteo de la Lotería de Navidad, con el Gordo repartido solo en Marbella. El mayor premio, el Gordo (79432), se distribuyó a través de un bar de Marbella gestionado por un leonés, con 120 millones en 300 décimos. Santa Fe (Granada) ha sido una de las localidades más afortunadas, recibiendo 25 millones de euros con el tercer premio (90693). Cazorla (Jaén) repartió 24 millones gracias a un cuarto premio vendido mayoritariamente a vecinos y turistas.

La suerte ha sonreído a medias a Andalucía en este sorteo de la Lotería de Navidad. La comunidad ha 'arañado' 82,5 millones de euros, pero el Gordo solo ha rozado Marbella con 120 millones de euros. La jornada deja una sensación agridulce.

La mayor parte de la fortuna se la ha llevado la Andalucía oriental. Los mayores premios han caído en Santa Fe, en Granada y en Cazorla, Jaén. En la primera han caído 25 millones de euros y, en la segunda, 24.

El Gordo, que es el premio más esperado de la jornada, ha sido el 79432. Solo en Marbella se ha vendido. Han sido 300 décimos y 120 millones lo repartido, según los dueños del bar de dicha localidad, los que se han repartido.

El bar se llama El Leonés. Tiene sentido si se sabe que el Gordo, en realidad, ha caído en León. Y que el dueño es de dicha provincia y allí encargó los décimos que este lunes han repartido millones de euros en Marbella.

Santa Fe es la segunda localidad más afortunada de Andalucía. Allí ha tocado el tercer premio, el 90693. En la ciudad granadina han caído 25 millones de euros solo con este número. Y en el resto de Andalucía, ya más repartido, 5 millones más.

"Alegría"

"Santa Fe hoy está esplendoroso" y "gozando de alegría" siendo "un impulso económico muy importante" para el municipio, de unos 15.300 habitantes, ha señalado su alcalde, Juan Cobo, quien ha aludido a que la administración que ha traído la suerte, en sus cinco años de vida, reparte por segundo consecutivo la fortuna entre sus convecinos en la Lotería de Navidad.

En dicho despacho de Loterías, ha añadido, en el sorteo de 2024 vendieron parte de los premios segundo y tercero por un total de 1.125.000 euros. La lluvia de millones de este año ha partido también desde un supermercado y una librería de esta localidad.

En Chiclana y Jerez de la Frontera también se ha vendido el 90693. También en Zahara de los Atunes y en Algeciras. En total, más de un millón de euros que ha ido para la provincia de Cádiz con este número.

Huelva y Córdoba han cogido un 'pellizco' también. Han sido 650.000 euros que se suman a los décimos de este número vendidos en Jaén (Linares), 500.000 euros, y en Málaga, 700.000 euros. Por Almería también ha pasado este tercer premio, 250.000 euros, y, por último, en la provincia de Sevilla, dos décimos en Morón dejan 100.000 euros.

Asimismo, el número 78.477, agraciado con el primer cuarto premio de este tradicional sorteo, dotado con 200.000 euros a la serie, ha sido vendido solo en un enclave andaluz: Cazorla, que ha repartido un total de 24 millones de euros. En concreto, el número ha sido despachado en la administración número 1 de la calle Doctor Muñoz y ha sido cantado a las 9:52 horas en la segunda tabla.

María José Yuste, la responsable de este despacho de loterías, ha indicado a Europa Press que los billetes de este cuarto premio han sido "muy repartidos" entre vecinos y turistas.

"Hemos vendido muchos décimos a turistas, pero no sabemos dónde se habrán ido", ha dicho quien regenta la tercera generación en esta administración, que abrió sus puertas en 1957, y es el primer premio de Navidad que da al respecto.

La suerte este 2025 ha estado en Jaén, Granada y Málaga. En la capital nazarí han caído 25 millones de euros, como se ha señalado, en Santa Fe. En la capital, otro millón de euros.

Jaén se ha hecho con casi 25 millones de euros, la inmensa mayoría -24 millones- en Cazorla. Entre la capital de provincia, Linares y Huelma, se han hecho con casi otro millón.

Málaga ha tenido un día muy bueno. Allí han tocado 20 millones de euros gracias a varios premios. La suerte ha estado en Marbella, desde luego, con el Gordo, pero también en Torremolinos, Benalmádena, Torre del Mar, Estepona y Torrox. A eso se suman los 120 millones del Gordo, lo que eleva la cifra total a 140 millones.

En la provincia de Cádiz, el Sorteo de Navidad ha dejado 5,81 millones de euros; en Almería, 3,36 millones; en Sevilla, 832.000 euros; 656.000 euros en Huelva y 650.000 euros en Córdoba.