El Gobierno abre otro frente con Andalucía por el abono de transportes: "No sabemos nada, suena a aguinaldo electoral"

Carolina España, en una imagen de archivo en el Palacio de San Telmo de Sevilla. EP Sevilla

Nuevo frente entre el Gobierno central y Andalucía, esta vez por el anuncio del abono único de transportes que anunció el presidente Pedro Sánchez. La Junta afea al Ejecutivo central que no dé información y que la medida suena a "aguinaldo electoral".

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien ha criticado que la comunidad no conoce los detalles de dicho abono de transportes, que Sánchez anunció por 60 euros mensuales.

La consejera ha reclamado una reunión al Gobierno central en el que se le informe sobre los detalles de la medida.

Para España, el anuncio de Moreno sonaba a "aguinaldo electoral", porque, "de repente, no hemos vuelto a saber nada más". En declaraciones a Canal Sur, la consejera ha señalado que la

Así, es fundamental, ha detallado la consejera, concretar en "qué condiciones jurídicas", "cómo se va a financiar" y cuánto cuesta, y lo "normal y lo serio es haber convocado una conferencia sectorial" con las comunidades para explicar cómo se va a desarrollar.

"Lealtad"

"Lo que pedimos es un poquito de información y de lealtad institucional", ha añadido.

De otro lado, España ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insista en que se van a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y la realidad es que, en tres años de legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha aprobado cero presupuestos". "Por lo tanto, la credibilidad queda un poco mermada", ha señalado.

Ha indicado que el hecho de que no haya PGE impide que el Gobierno central financie adecuadamente el sistema de Dependencia de Andalucía, ya que "sigue sin aportar el 50 por ciento que le corresponde".

España ha indicado que la Junta tiene que asumir en ese momento el "70 por ciento" y el Ejecutivo nacional sólo está aportando el "30 por ciento".

En cambio, ha denunciado que el Ejecutivo nacional sí "le va a pagar el 50 por ciento" al País Vasco, con lo que se está generando una situación de "agravio".

Además, según ha añadido, el hecho de que no haya PGE provoca que tampoco haya "inversiones" del estado en Andalucía. "Montero va de un lado a otro pero no inaugura nada en Andalucía. No pone primeras piedras, porque no hay inversiones", ha señalado.