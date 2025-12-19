Carlos Herrera: "Llevo en la radio más años que el escalón de una pirámide y he aguantado todo tipo de 'tirones'"

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Herrera recibe el Premio Andalucía de Periodismo en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria en la radio. El periodista destaca su satisfacción por trabajar y vivir en Andalucía, resaltando el potencial de la comunidad. Durante la ceremonia, Herrera recordó a figuras como Antonio Burgos y Juan Ramón Jiménez en un emotivo discurso. La Junta de Andalucía también galardonó a Jesús Bayort, Muchodeporte, el podcast Parot, Andalucía Directo y fotógrafos por su proyección internacional.

El periodista Carlos Herrera prefería haber recibido un premio "al mejor debutante", pero se ha llevado el que reconoce su trayectoria profesional de 50 años en la radio.

"Llevo en la radio más años que el escalón de una pirámide y he aguantado todo tipo de tirones, pero he tenido la suerte de haber conocido mucha más gente buena que mala", ha señalado el periodista al recoger el premio Andalucía de Periodismo, que le han entregado en el Palacio de San Telmo este viernes.

Junto al sevillano, la Junta de Andalucía ha reconocido a Jesús Bayort, al medio Muchodeporte; al podcast Parot, de Canal Sur, a Andalucía Directo, de la misma cadena, al fotógrafo Alejandro Cámara y Daniel Pérez por su trabajo de proyección internacional, así como al servicio de Infografía de Canal Sur.

Herrera, que se ha dicho "agradecido y satisfecho" por el premio que reconoce su trayectoria, ha bromeado con la suerte que tiene de vivir y trabajar en Andalucía.

Así, cuando acaba su programa de radio, que se emite desde Sevilla, el periodista ha indicado que tiene a sus pies "la ciudad de mi vida". Eso es "una suerte por la que siempre he pedido religioso perdón por vivir Andalucía en las duras y en las maduras".

Antonio Burgos

Herrera ha recordado al periodista y escritor Antonio Burgos, quien escribió que en la comunidad se paga el IVA: "el impuesto de vivir en Andalucía".

Para el periodista, la comunidad "es la que tiene más potencial de España" y "el lugar donde todos quieren venir y donde a diario llegan muchos buscando su tierra de profesión".

"He trabajado en todos los estudios de radio de la ciudad, en casi todos los de Andalucía y en buena parte de los de España, por no hablar del extranjero. He conocido maestros del género, tipos sin suerte, otros, desganados e intrascendentes otros", ha recordado Herrera.

"He estado donde han pasado las cosas, también donde no ha pasado nada. He conocido a los hombres y mujeres de mi tiempo y de mi país, también a los de otros, a los grandes y a los menudos, y nunca he tenido la sensación de haber quemado mis horas en algo sustancialmente aburrido", ha añadido el periodista.

Herrera ha recordado a Joaquín Quintero o a Juan Ramón Jiménez en su discurso. "Como decía Juan Ramón, tal vez por las prometedoras expectativas de una tierra que siente ya lejos sus derrotismos históricos mientras se sacude los tópicos", ha señalado, deseando que Andalucía sea líder en España.

"Muchas gracias y viva el Betis", ha cerrado el premiado en un discurso especialmente aplaudido en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, donde se ha desarrollado la entrega de premios.