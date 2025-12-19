La andaluza Ana Salazar, nueva presidenta de la Asociación de Comunicación Política de España EE Sevilla

La andaluza Ana Salazar es la nueva presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) de España. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, Salazar trabaja en el sector de la consultoría electoral y la comunicación estratégica desde hace décadas.

Según fuentes de la ACOP, la andaluza es especialista en "la intersección entre tecnología, democracia y comunicación política", espacio donde ha desarrollado su trabajo.

Salazar ha asesorado en más de 30 procesos electorales y su experiencia "combina el diseño de estrategias digitales con una comprensión profunda de cómo los entornos tecnológicos están transformando las dinámicas democráticas, el debate público y la participación ciudadana".

Durante su carrera ha desarrollado campañas y proyectos para partidos, gobiernos e instituciones, con un enfoque siempre centrado en la ética del dato, la transparencia y el impacto real en los sistemas democráticos.

En los últimos años, ha centrado su perfil hacia el análisis público y la divulgación tecnopolítica, con el objetivo de "traducir" el funcionamiento de las tecnologías y su impacto político a la ciudadanía y los medios de comunicación.

"Nuevo enfoque"

"Este nuevo enfoque, basado en la pedagogía cívica, se alinea con el papel que ACOP representa dentro del ecosistema democrático", señalan desde la asociación.

Así, la presidencia de Ana Salazar "marca un impulso a la dimensión analítica y académica de la comunicación política, favoreciendo una mirada crítica, plural y constructiva", añaden.

El nuevo Consejo Directivo de ACOP está formado por un equipo diverso y de alto nivel, que combina una fuerte presencia profesional y académica: Paloma Piqueiras, Aner Ansorena, Francisco Seoane, Verónica Crespo, Diana Rubio, Jesús Espino, María Hernández y Óscar Álvarez. Entre ellos, cinco doctores, lo que refuerza la solidez intelectual y técnica de la nueva dirección.

ACOP, la Asociación de Comunicación Política en España, con 12 premios internacionales, tiene como misión fomentar el desarrollo de la profesión, el intercambio de conocimiento y el papel central de la comunicación en el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Con presencia activa en foros nacionales e internacionales, ACOP promueve un enfoque interdisciplinar e independiente que conecta el mundo académico, el institucional y el profesional.