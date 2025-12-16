Andalucía reconoce la autoridad de los profesores: su palabra se entenderá siempre como veraz en un conflicto

Carolina España y Carmen del Castillo, este martes en el Palacio de San Telmo de Sevilla. EP Sevilla

La versión de los profesores sobre un conflicto en clase tendrá siempre presunción de veracidad. Es uno de los puntos del nuevo decreto educativo que ha aprobado el Consejo de Gobierno este martes y que supone un espaldarazo al personal docente andaluz.

Según ha explicado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen del Castillo, dicho decreto desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de reconocimiento de la autoridad del profesorado.

Este decreto, ha añadido Castillo, también garantiza la asistencia psicológica y legal para los docentes que se ven envueltos en casos de acoso, agresión u hostigamiento por su trabajo.

Según ha señalado la titular de Educación, cada año se dan "entre 50 y 70" de estos casos graves en toda Andalucía y el Gobierno andaluz quiere proteger a sus docentes de estos escenarios.

En algunas ocasiones, ha concedido la consejera, se producen en las aulas de Andalucía "situaciones lamentables que atentan contra la figura de nuestros docentes".

"Inadmisible"

Esto, ha señalado Castillo, es "inadmisible" puesto que "atenta contra el derecho a la educación" de todos los alumnos, además de contra los docentes.

Así, "era necesario reconocer la autoridad" de los profesores con este principio de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un profesor "dice que un alumno no se porta bien, es así", ha indicado la consejera.

"A veces esto se cuestiona", ha señalado Del Castillo, quien ha añadido que los docentes tendrán "asistencia jurídica y psicológica gratis en casos derivados de la docencia".

Esto, ha detallado, "incluye el ciberacoso a las figuras directivas" de los centros educativos.

Dentro del decreto se establece cómo se puede pedir ayuda psicológica y legal en el caso de tener un episodio violento en clase.

"La asistencia jurídica cubre la asistencia en juicios en procedimientos contra el docente o promovidos por él por amenazas, coacciones o agresiones", ha señalado la consejera, quien ha desvelado que la Junta calificará "como atentado las agresiones graves".