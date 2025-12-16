Andalucía, la 'isla' donde no llega la preocupación por la corrupción que los ciudadanos sí ven en el resto de España

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) aísla a Andalucía del mayor problema que, señalan los andaluces, hay en España: la corrupción política. Cuando se les pregunta qué es lo que les inquieta en la comunidad, apuntan a cuestiones del día a día como la Sanidad o la vivienda.

La cuestión es importante, porque supone que los andaluces, a meses de las elecciones, entienden que el Gobierno de Juanma Moreno, está lejos de casos como los que salpican en los últimos meses al PSOE de Pedro Sánchez.

Así lo responden de forma espontánea en el último barómetro del Centra, organismo demoscópico dependiente de la Junta de Andalucía, publicado este lunes. En el mismo, los ciudadanos señalan que el principal problema de España es "la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción".

Esto lo señala el 29 por ciento de quienes participaron en la encuesta, que se hizo en noviembre y en medio de las revelaciones diarias sobre los escándalos que tienen como protagonistas al PSOE: Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez...

El segundo problema que hay en España para los encuestados es el acceso y el precio de la vivienda, cuestión que señalan el 17,8 por ciento de los preguntados. Y le sigue en el 'podio', como tercera preocupación, la falta de empleo, el paro (lo indica el 8,2 por ciento de los andaluces).

Andalucía

Sin embargo, cuando el Centra pregunta cuáles son los principales problemas de Andalucía, no aparece la corrupción ni la desconfianza en el Gobierno. No son cuestiones que inquieten en la comunidad cuando se piensa en el Ejecutivo regional, señala el barómetro del Centra.

Así, los andaluces señalan que lo que más les inquieta ahora mismo en la comunidad es la Sanidad. Lo indican el 22,3 por ciento de los preguntados. Le sigue la falta de trabajo, el paro (15,4 por ciento) y el acceso y precio de la vivienda (12,2 por ciento).

Si en España la corrupción es el principal problema, cuando se habla de Andalucía los ciudadanos señalan cuestiones del día a día, pero no al Gobierno regional.

Hay más, porque la encuesta incluye otra pregunta en la que se pide a los andaluces que señalen cuáles son las gestiones que más les afectan en su día a día. A ellos, no a la sociedad. Y ahí se repiten lo que tiene que ver con el día a día.

En este caso, el principal problema es la Sanidad (22,2 por ciento de encuestados), seguido de los precios elevados y la inflación (13,1 por ciento) y el paro o la falta de trabajo (11,1 por ciento).

No es casualidad que la Sanidad sea lo que los andaluces señalan como principal en la comunidad y en sus vidas. Desde hace meses se debate sobre esto por los casos del cribado del cáncer de mama así como por las listas de espera.

Este es un asunto, además, que la oposición ha tomado como ariete contra el Gobierno de Juanma Moreno, al que acusa de "privatizar" el servicio público.

Desde el Ejecutivo regional lo han negado siempre. Señalan que la inversión en la sanidad pública es la máxima de la historia y los conciertos con la privada están en su nivel más bajo.

En todo caso, es un asunto que preocupa. Como lo hacen la vivienda, cuyos precios medios han superado ya al pico de la burbuja anterior a la crisis de 2008 o los precios, cuya escalada escapa a la gestión del Gobierno autonómico, pero inquietan a los ciudadanos.

Esa isla donde no llega la desconfianza de los ciudadanos en los políticos y su honradez tiene, además, "estabilidad". Así lo señaló este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su intervención en un foro de Europa Press en Jerez de la Frontera.

El presidente andaluz presumió de una estabilidad que es "muy poco frecuente", señaló. Tan poco frecuente, recordó, que Extremadura, Castilla y León y Aragón se habían visto forzadas a convocar elecciones anticipadas porque no tenían mayorías como la de Moreno en Andalucía.

La comunidad, sin embargo, agotará la legislatura. Salvo convocatoria de elecciones generales -en ese caso se adelantan las andaluzas-, la región ha tenido 4 años de Gobierno y presupuestos todos los ejercicios.

Los del año que viene tendrán la luz verde del Parlamento andaluz esta semana. La mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz lo garantiza. Y con eso, Moreno podrá presumir de nuevo de que, con mayorías, hay estabilidad, cuentas, oposiciones, tranquilidad para inversores y empresarios...